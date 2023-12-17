Беспилотники атаковали в России аэродром, на котором дислоцируются бомбардировщики (видео)

Неизвестные БПЛА атаковали российский аэродром, на котором размещены вражеские самолеты Су-24, Су-24М и Су-34. В Минобороны РФ заявили об уничтожении 33 беспилотников и обвинили в их запуске Украину.

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Ночью на 17 декабря беспилотники атаковали город Морозовск в Ростовской области. Кадры с места событий опубликовали журналисты ASTRA.

"По предварительным данным, беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром", — проинформировали в медиа.

Известно, что в Морозовске базируется вражеский 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк. На аэродроме дислоцируются российские бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Атака БПЛА по аэродрому: реакция России

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что "ранним утром" регион был атакован БПЛА. По его словам, массовая атака на район Морозовска и Каменска была отбита.

"Большинство беспилотников было уничтожено. Жертв нет", — сообщил Голубев.

Публикация Василия Голубева от 17 декабря Фото: Скриншот

Пресс-служба Министерства обороны РФ также подтвердила "террористическую атаку БПЛА", обвинив в ней Украину.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", — заявили в Минобороны России.

Публикация пресс-службы Минобороны РФ от 17 декабря Фото: Скриншот

Напомним, руководитель легиона "Свобода России" рассказал о планах своего батальона на следующий год. Добровольцы активизируют свои секретные операции и собираются сменить власть в РФ.

В соцсетях появилось видео боя между украинским и российским танком. Вражеская военная машина сгорела в результате детонации боекомплекта.