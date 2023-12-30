Российская ПВО сбила около 20% целей: что известно о взрывах в Белгороде (фото, видео)

В Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла удар по Белгороду ракетами "Ольха", а также из РСЗО Vampire чешского производства. Украинские спецслужбы сообщили СМИ, что атаку проводилась исключительно по военной инфраструктуре.

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В субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли удары по военным объектам ВС РФ в Белгороде, сообщили в украинских спецслужбах, в МО России заявили об атаке по городу 2 украинскими ракетами и из РСЗО. По словам очевидцев, этот удар стал одним из самых мощных с момента начала войны. По сообщению российского МЧС, погибли 14 человек, еще 108 получили ранения различной степени тяжести. Фокус собрал все, что известно об обстреле российского Белгорода на данный момент.

Взрывы в городе — белгородцев предупредили об обстрелах

Так, 30 декабря, на следующий день после масштабной ракетной атаки РФ по территории Украины, в российском городе Белгород около 14 часов дня прогремели взрывы. Местные СМИ призвали жителей города не выходить на улицу.

"Внимание! Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорилось в сообщении.

Далее местные паблики обратились к гражданам с призывом бежать в укрытие.

"Ведется обстрел города Белгород. Просьба отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, закрыть окна. Взять с собой необходимые документы, запас еды, воды, медикаментов и телефон. Спуститься в укрытие (цокольный этаж, подвал, паркинг и т.д.). Если вы на улице найти ближайшее укрытие и переместитесь к нему, в случае его отсутствия воспользуйтесь укрытием на местности (подходят подземные переходы, канава, ров)", — говорится в сообщении.

Дроны от Ани Лорак и Maruv

Как сообщили источники в спецслужбах в комментарии "Суспільному" 30 декабря, Силы безопасности и обороны смогли нанести ракетный удар по военным объектам на территории России, как ответ на террористические обстрелы Украины 29 декабря.

"Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются", — говорится в сообщении.

В то же время, в спецслужбе отметили, что взрывы на территории города — это дело рук российской ПВО, которая неэффективно сработала и поэтому пострадала гражданская инфраструктура.

Местный телеграм-канал "Белгородский осведомитель" распространил якобы обломки сбитого дрона, который мог атаковать город ночью. На нем маркером написаны благодарности за помощь ВСУ украинским певицам Ани Лорак и Maruv, которые продолжают выступления в России.

"Спасибо Ани Лорак за донат на ВСУ" и "Спасибо Maruv за донат на ВСУ", — говорится в текстах.

Реакция российских властей на обстрел Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем обвинил в атаке на центр города ВСУ. По его данным, якобы погибли двое детей, а также есть пострадавшие после "попадания в жилой сектор".

Как пишут росСМИ, президенту РФ Владимиру Путину сообщили о взрывах в Белгороде.

"Путину доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода. По поручению президента в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим", — пишет ТАСС со ссылкой на слова спикера президента РФ Дмитрия Пескова.

Что известно о разрушениях и количестве пострадавших

Оккупанты жалуются, что в результате атаки в Белгороде, по предварительным данным, повреждено около 40 гражданских объектов.

"В центре Белгорода военных объектов нет. Об этом сообщили в экстренных службах", - пишет ТАСС.

В МЧС РФ сообщают, что в Белгороде пожарные МЧС России ликвидировали все пожары после обстрела, а в службу спасения поступила информация о 10 возгораниях, также о погибших и раненых.

"В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли 12 взрослых и 2 ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали", — говорится в сообщении.

Что говорят в Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла удар по Белгороду двумя ракетами.

"Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большинство реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород", — сообщают в российском оборонном ведомстве.

Здесь отметили, что в случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы значительно большими.

"Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на такие действия. Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным", — начали угрожать в МО РФ.

ПВО РФ отработала "показательно ужасно"

Источники в ВС РФ российского анонимного телеграм-канала "Кремлевская табакерка", откровенно разочарованы сегодняшней работой российской ПВО. Они утверждают, что она отработала просто ужасно.

"Наша ПВО оказалась практически бессильной под ударом врага. Всего было сбито около 20% выпущенных воздушных объектов. В большей степени уничтожены беспилотники в Белгородской области. Один из источников намекнул, что ПВО отработала "показательно ужасно". "Складывается ощущение, что специально пропустили удар", — пересказывает слова своих собеседников "Табакерка".

Отмечается, что стало известно, что ударом поврежден один из офисов в центре города, где работали сотрудники из частей информационно-психологических войск.

Напомним, 30 декабря в Минобороны РФ проинформировали об атаке дронов в 4 регионах. Российские СМИ утверждают, что взрывы могли также прогреметь на заводе "Кремневый Эл" в Брянской области, где производят компоненты для различного вооружения.