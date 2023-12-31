Вибухи в Бєлгороді: у МНС РФ заявили, що кількість загиблих знову зросла

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що 110 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Також пошкодження виявлено в 30 багатоквартирних будинках

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Кількість загиблих у Бєлгороді внаслідок вибухів 30 грудня зросла до 20 осіб. Про це повідомили у пресслужбі МНС Росії вTelegram.

"За уточненою інформацією, у Бєлгороді кількість загиблих збільшилася до 20 осіб", — ідеться в повідомленні.

Кількість загиблих у Бєлгороді Фото: Скриншот

Крім того, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков пізніше заявив, що кількість загиблих зросла до 21 людини, а 110 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Також пошкодження виявлено в 30 багатоквартирних будинках, 344 квартирах, 3 приватних домоволодіннях, кількох господарських суб'єктах і соціальних об'єктах.

Вибухи в Бєлгороді

"Мер Бєлгорода Валентин Валентинович Демідов і співробітники міської адміністрації продовжують координувати роботу з ліквідації наслідків, прибирання, оцінювання збитків, здійснення замірів і взаємодії з людьми. Місто умовно поділено на сектори, за кожним із яких закріплено відповідальних заступників мера", — повідомив він.

За його словами, прибиранням міста займаються 184 людини і 39 одиниць техніки.

Нагадаємо, що Міноборони РФ звинуватило Україну в обстрілі Бєлгорода РСЗВ "Вільха" і чеським "Вампіром". Оборонне відомство РФ підтвердило, що "прильоти" по місту є наслідком спрацьовування засобів ППО.

Також у МЗС РФ звинуватили в ударах Велику Британію і США. Удари по Бєлгороду прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова назвала "агонією" і "кривавим злочином". Крім цього Москва ініціюватиме обговорення обстрілу міста на Радбезі ООН.