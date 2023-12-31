Взрывы в Белгороде: в МЧС РФ заявили, что количество погибших снова выросло

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что 110 человек получили ранения различной степени тяжести. Также повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах

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Количество погибших в Белгороде в результате взрывов 30 декабря выросло до 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России вTelegram.

"По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек", — сказано в сообщении.

Количество погибших в Белгороде Фото: Скриншот

Кроме того, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков позже заявил, что количество погибших выросло до 21 человека, а 110 получили ранения различной степени тяжести. Также повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и социальных объектах.

Взрывы в Белгороде

"Мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов и сотрудники городской администрации продолжают координировать работу по ликвидации последствий, уборке, оценке ущерба, осуществлении замеров и взаимодействию с людьми. Город условно поделен на секторы, за каждым из которых закреплены ответственные заместители мэра", — сообщил он.

По его словам, уборкой города занимаются 184 человека и 39 единиц техники.

Напомним, что Минобороны РФ обвинило Украину в обстреле Белгорода РСЗО "Ольха" и чешским "Вампиром". Оборонное ведомство РФ подтвердило, что "прилеты" по городу являются следствием срабатывания средств ПВО.

Также в МИД РФ обвинили в ударах Великобританию и США. Удары по Белгороду пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала "агонией" и "кровавым преступлением". Кроме этого Москва будет инициировать обсуждение обстрела города на Совбезе ООН.