Минобороны РФ обвинило Украину в обстреле Белгорода РСЗО "Ольха" и чешским "Вампиром"

Оборонное ведомство РФ подтвердило, что "прилеты" по городу являются следствием срабатывания средств ПВО.

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Российский Белгород попал под обстрел. Министерство обороны РФ обвинило Киев в обстреле города из реактивных систем залпового огня "Ольха" и "Вампир". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По заявлению российского оборонного ведомства, в результате обстрелов Белгорода погибло 14 человек, включая двух детей. Также пострадало 108 человек. Утверждается, что системы ПВО перехватили большую часть ракет "Ольха" и снарядов Vampire. Однако стоит отметить, что снарядов Vampire не существует, есть чешская РСЗО, которая использует те же реактивные снаряды, что и советский БМ-21 "Град".

Кроме этого утверждается, что снаряды "Ольха" имели кассетную боеголовку и часть из сбитых боеприпасов попали по Белгороду. Причина таких действий, как уверяют в Минобороны, является попытка "киевского режима" отвлечь внимание от "поражений на фронте", а также спровоцировать Россию на ответные атаки. В РФ продолжают заявлять, что они атакуют только военные украинские военные объекты и инфраструктуру, которая связана с ней.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что целями для ударов по Белгороду стали военные объекты. Обстрел российского города стал ответом на варварские атаки украинских городов 29 декабря.

Напомним, в ночь на 30 декабря Брянск и Белгород были атакованы неизвестными беспилотниками. Среди целей называют завод "Кремний", который является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в РФ.

30 декабря ISW писали, что массированный обстрел Украины со стороны РФ является кульминацией российских экспериментов по ракетным ударам.