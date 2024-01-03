Массированный обстрел Белгорода: у Шойгу говорят о перехваченных ракетах "Точка-У" и "Ольха"

Губернатор региона Вячеслав Гладков отмечает, что утро 3 января началось с работы противовоздушной обороны. Информацию об "успешном перехвате" украинских боеприпасов также информирует Минобороны РФ.

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Губернатор Белгородской области сообщает, что в результате обстрелов 2 января в Белгороде один человек погиб и еще 11 получили ранения. По его словам, ситуация остается напряженной. Об этом Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что утром 3 января было два обстрела, которые якобы отбили силы противовоздушной обороны. По его словам, в небе на подлете к Белгороду было сбито несколько воздушных целей.

Кроме того, под обстрел якобы попало село Солоти в Валуйском городском округе. По предварительной информации там выбиты окна в частных домах и повреждены линии электропередач. На месте работали соответствующие службы.

Фото: Google Maps

В Министерстве обороны России говорят, что средствами ПВО было сбито шесть ракет РСЗО "Ольха" и шесть ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Губернатор области говорил, что после рассвета проведут обходы домов для выявления повреждений.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в частном секторе обнаружили еще два снаряда, которые не разорвались. Один из снарядов уже обезвредили взрывотехники и принимается решение относительно второго снаряда.

Фото: Мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: Мэр Белгорода Валентин Демидов Фото: Мэр Белгорода Валентин Демидов

Гладков также отметил, что в результате обстрелов 2 января погиб мужчина, который ехал в автомобиле. Возле него разорвался снаряд, и от полученных осколочных ранений он погиб на месте. Еще 11 человек получили ранения, из них 3 госпитализированы.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

В целом по сообщению Вячеслава Гладкова, есть разрушения в 64 частных домах, 7 квартирах. Кроме того, повреждены 44 автомобиля.

Также местные Telegram-каналы пишут, что в результате вчерашних обстрелов в Белгороде есть разрушения дилерского центра.

Фото: Соцмережі Фото: соцмережі

Также сообщалось, что один из осколков сбитой ракеты попал в маршрутку. Он задел только женщину, ее доставили в травмпункт.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Напомним, 2 января жители Белгорода жаловались на взрывы в городе, которых насчитали не менее 20. Областная власть заявляла о работе противовоздушной обороны. Сообщалось, что одного человека доставили в медучреждение. Также в социальных сетях публиковали кадры с разрушенными от обломков домами и автомобилями.

Жителей области готовят к новым обстрелам. В частности, мэр Белгорода заявил о закрытии торговых центров, кинотеатры не работают, а школьникам думают продлить каникулы. Кроме того, власти призывают установить приложение МЧС, которое предупреждает о воздушной тревоге.