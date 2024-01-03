"Ніколи не любили французів": Медведєв обізвав Францію через позицію щодо ударів по Бєлгороду

Російський політик не погодився з заявами дипломатів із Франції стосовно того, що атаки по Бєлгороду це "право на самооборону", а також висловив своє негативне ставлення до французького народу.

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Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що в Росії ніколи не любили французів. Так він відреагував у Telegram на заяву МЗС Франції щодо ударів по Бєлгороду.

Заступник голови Радбезу Російської Федерації обізвав французький народ та заявив, що раніше була війна з Францією. Політик не погодився з заявами дипломатів про те, атаки по Бєлгороду це "право на самооборону".

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Масований обстріл Бєлгорода: у Шойгу кажуть про перехоплені ракети "Точка-У" та "Вільха"

"Типу жаб'ятники, воювали з нами. І взагалі ці… п-ри (не піонери типу)", – заявив він.

Обстріл Бєлгорода – позиція Франції

Міністерство закордонних справ Франції 3 січня назвало удари по Бєлгороду в Російській Федерації "законним актом захисту". Країна прямо не підтримала удари по місту, проте вирішила не засуджувати такі дії. Позиція французького уряду може суттєво вплинути на реакцію міжнародної спільноти та потенційно на майбутні дипломатичні дискусії й рішення. Вони вважають, що конфлікт продовжує розвиватися, а кожна нова подія може суттєво "змінити геополітичний ландшафт".

Вибухи у Бєлгороді: що відомо

У Бєлгороді Російської Федерації 2 січня пролунала серія вибухів. Зі слів губернатора області В'ячеслава Гладкова, сили ППО нібито збили чотири повітряні цілі над регіоном.

Обстріл Бєлгорода 2 січня Фото: Mash

За інформацією росЗМІ, мешканці чули щонайменше 20 вибухів. Мер міста Валентин Демидов розповів про пошкодження чотирьох приватних будинків та двох автомобілів.

Нагадаємо, 3 січня спікер ЗСУ повідомив, що російські окупанти мають плани у Запорізькій області відбити все, що було втрачено. На території Запорізької області, в районі Вербового, українські захисники покращили своє тактичне становище, великого прориву немає.