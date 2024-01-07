Taurus допомогли б Україні "відбиватися від постійних атак БПЛА і ракет", – прем'єр Баварії

Прем'єр Баварії та експрезидент Німеччини виступили за надання Україні далекобійних авіаційних ракет Taurus.

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У Німеччині заявили, що ракети Taurus допомогли б Україні "відбиватися від постійних атак безпілотників і ракет". Це стало б "єдиним серйозним шансом для України віднайти свою мужність і не дати росіянам перемогти". Про це сказав прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер, передає t-online.

За словами прем'єр-міністра Баварії, голови Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркуса Зьодера, Німеччина повинна поставити далекобійні крилаті ракети в Україну.

Він зазначив, що Taurus допомогли б Україні відбивати постійні масовані атаки БПЛА і ракет.

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"Це стало б "єдиним серйозним шансом для України віднайти свою мужність і не дати росіянам перемогти", — вважає прем’єр Баварії.

Зьодер зазначив, що Німеччина та ЄС зіткнулися б зі "справжньою проблемою безпеки", якби Росія виграла війну, а США продовжували б ухилятися від участі в міжнародних кризах у майбутньому.

Тим часом колишній президент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував обережну позицію нинішнього німецького уряду щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Він додав, що в умовах виснажливої позиційної війни і масованих ударах РФ по українських містах така підтримка є недостатньою.

"Я з тривогою дивлюся на те, що ми робимо, і запитую, чи достатня наша підтримка", — сказав Йоахім Гаук в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, що було опубліковано 7 січня.

Він додав, що не розуміє вагання Німеччини щодо постачанням "цієї зброї та інших боєприпасів".

Тим часом в Офісі президента України вважають, що Україна може обійтись без ракет Taurus. На думку радника ОП Михайла Подоляка, у питанні далекобійних ракет потрібно менше політизувати. Україна отримує такі ракети від інших країн, а від Німеччини — іншу не менш потрібну допомогу.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Бундестаг не підтримав відправлення Україні німецьких ракет Taurus. Депутати вважають, що допомога Україні від Заходу має бути більшою, тому й ЗСУ мають демонструвати більш масштабні успіхи, тому розгляд питання про надання ракет, який триває пів року, занадто довгий час.

Член ліберальної партії Маркус Фабер визнав, що пів року – занадто довгий строк для того, щоб дискутувати про ракети, а Александер Мюллер, член Вільної демократичної партії, додав, що українцям вдається нищити ЧФ РФ за допомогою сучасної зброї та продовжувати експортувати збіжжя країнам, які його потребують.

Нагадаємо, 19 жовтня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що в Берліні вирішили зараз не постачати Києву далекобійні ракети Taurus.