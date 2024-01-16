"Нужен обзор": в ЕС начали аудит поставленного Украине вооружения, – FT

По словам европейских дипломатов, некоторые страны ЕС не желают предоставлять полные данные об оружии, переданном Киеву. Аудит осуществляется в то время, когда Евросоюз и США пытаются найти консенсус ради выделения новых пакетов на сумму около $110 млрд.

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Брюссель проводит аудит того, сколько вооружений страны Европейского союза предоставили Украине. Это происходит на фоне заявлений о том, что некоторые государства не отправили столько, сколько могли бы, пишет Financial Times 16 января.

Как отмечают журналисты, аудит проводится в то время, когда ЕС и США пытаются найти политический консенсус, который помог бы им одобрить новые пакеты финансовой помощи Киеву на общую сумму около 110 миллиардов долларов.

Трое европейских дипломатов сообщили изданию, что Европейская служба внешних связей (EEAS) проводит проверку оружия, поставляемого Украине после начала полномасштабной войны. Ожидается, что результаты проверки будут представлены европейским странам перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля.

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Один их дипломатов отметил, что аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами ЕС в ответ на запросы EEAS. По данным источников, эта инициатива уже встретила сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные.

В статье говорится, что решение о проведении аудита последовало за требованием канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военную помощь Украине. Он заявил, что поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран ЕС, слишком малы.

"Нам [также] нужен обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", — сказал Шольц.

Сообщатся, что призыв Шольца к больше прозрачности был в частном порядке поддержан высокопоставленными чиновниками в Брюсселе, которые считают, что некоторые страны могли бы передать Киеву больше оружия.

Напомним, 15 января лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность тем, что Германия и другие страны ЕС "небрежно" относятся возможному переизбранию Дональда Трампа на должность президента США. Он также раскритиковал позицию Шольца касательно передачи Украине крылатых ракет Taurus.

Ранее, 12 января, СМИ сообщали, что дипломаты и официальные лица ЕС критически отнеслись к решению Шарля Мишеля уйти с должности президента Европейского совета и баллотироваться в Европейский парламент.