"Скандальный поступок": в ЕС раскритиковали решение Мишеля уйти в отставку, – СМИ

По словам одного из европейских чиновников, глава Евросовета обсудил свое решение только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а остальным лидерам разослал электронные письма, из-за чего "все они разозлились, и справедливо".

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Европейские дипломаты и официальные лица критически отнеслись к решению Шарля Мишеля уйти с должности президента Европейского совета и баллотироваться в Европейский парламент. Об этом пишет Politico 12 января со ссылкой на свои источники.

"Это абсолютно скандальный поступок", — заявил сотрудник Европейского политического центра Эндрю Дафф.

Журналисты отмечают, что на фоне войн, с которыми столкнулась Европа на своем пороге, уход Мишеля рассматривается как сигнал о том, что он заботится о своих будущих перспективах, чем о своей нынешней роли.

Шесть дипломатов и три чиновника ЕС сообщили изданию, что заявление Мишеля о решении уйти в отставку могло привести к конфликту интересов, поскольку он будет баллотироваться на одну должность и одновременно выполнять другую.

Чиновник близких к Мишелю, заявил, что лидеры ЕС не были застигнуты врасплох новостью о его отставке и были проинформированы "в нужное время". Однако один из чиновников ЕС опроверг эту версию событий, заявив, что Мишель обсудил это решение только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а другим европейским лидерам разослал электронные письма, из-за чего "все они разозлились, и справедливо".

Так, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш признал в разговоре с журналистами, что заявление Мишеля застало его "немного врасплох". По его словам, эта ситуация создает "трудности" для ведения дискуссий о высших должностях.

По данным журналистов, лидеры ЕС планируют встретиться 17 июня, а затем еще раз 27-28 июня, чтобы обсудить замену Мишеля.

Напомним, 7 января СМИ сообщили, что в случае ухода Мишеля в отставку в июле, лидерам ЕС нужно быстро достичь согласия касательно кандидата на его место. В противном случае, роль главы Евросовета может временно взять на себя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, так как Будапешт будет в это время председательствовать в ЕС.

Сам Мишель 8 января отметил, что "есть способы" избежать ситуации, при которой во главе Евросовета окажется Орбан. По словам политика, есть достаточно времени, чтобы выбрать ему преемника.