Не только Орбан: СМИ назвали возможных претендентов на пост главы Евросовета

По словам журналистов, заявление Шарля Мишеля о намерении досрочно покинуть пост президента Евросовета повергло в хаос процесс распределения высших должностей ЕС.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис претендует на должность нового главы Европейского совета на фоне возможной досрочной отставки Шарля Мишеля. Об этом пишет Bloomberg 11 января со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что заявление президента Евросовета Шарля Мишеля о намерении баллотироваться в парламент запустило "неизбежные торги" на несколько месяцев раньше запланированного срока и повергло в хаос процесс распределения высших должностей ЕС..

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Источники издания утверждают, что место Мишеля хочет занять президент Румынии Клаус Йоханнис. Его второй президентский срок заканчивается в конце года, и он не имеет права баллотироваться снова. Представитель офиса румынского лидера отказался комментировать его планы.

Как отмечают журналисты, кроме Йоханниса, возможными кандидатами на должность президента Евросовета ранее были названы вице-премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и бывший председатель Совета министров Италии Марио Драги.

Так, Драги попал в центр внимания, встретившись на днях с руководителями компаний в Милане в рамках своего исследования для отчета о европейской конкурентоспособности, что, по словам авторов статьи, подогревает слухи о его возможных амбициях. При этом чиновник, знакомый со взглядами Драги, утверждает, что тот не заинтересован в работе в ЕС.

Что касается Беттеля, бывший премьер Люксембурга в комментарии СМИ также опроверг информацию о том, что он является кандидатом на должность президента Евросовета. По словам политика, он хочет остаться в своей родной стране.

Напомним, 7 января СМИ сообщили, что что если соглашение о замене Мишеля не будет достигнуто, то временно эту роль может взять на себя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, так как Будапешт будет председательствовать в ЕС в ближайшие шесть месяцев.

Шарль Мишель 8 января прокомментировал информацию о своей отставке отметив, что у Евросовета "есть способы" избежать председательства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам политика, есть достаточно времени, чтобы выбрать ему преемника.