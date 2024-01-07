Орбан может временно возглавить Евросовет в случае отставки Мишеля, — Politico

Если Виктор Орбан станет преемником Шарля Мишеля, Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС до конца 2024 года.

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В случае отставки нынешнего президента Шарля Мишеля, временным председателем Европейского Совета может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает издание Politico.

В источнике сообщают, что в случае ухода Мишеля в отставку в июле, лидерам ЕС предстоит быстро достичь согласия относительно кандидата на его место. В случае неудачи в достижении соглашения, ответственность за председательство может перейти к Виктору Орбану, поскольку Венгрия планирует занимать эту должность в Совете ЕС с июля 2024 года по декабрь.

Как подчеркивает Politiko, ситуация уникальная, поскольку это впервые, когда действующий президент Евросовета вступает в выборы в Европарламент, и впервые, когда он покидает свою должность досрочно.

Шарль Мишель изначально планировал оставаться на посту до ноября 2024 года. Его решение досрочно покинуть должность создает дополнительное давление на европейских лидеров, поскольку теперь им придется в кратчайшие сроки определить нового руководителя для ключевых европейских институтов.

После выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, лидеры Евросоюза встретятся 17 июня, а затем 27-28 июня. Вероятно, именно тогда они обсудят кандидатуру преемника Мишеля.

Ранее Фокус сообщал, что по мнению политолога Евгения Магды, Киев не получит деньги РФ, а Орбан видит в нас конкурентов на деньги ЕС. Поэтому не стоит надеяться, что отношения между Венгрией и Украиной наладятся моментально.