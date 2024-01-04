Надо договариваться с Орбаном: каждая страна ЕС имеет свои интересы, — Леонид Швец (видео)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заинтересован только в собственных интересах. Он отстаивает особую позицию, торгует ею и имеет какую-то выгоду, поэтому встреча с Зеленским не будет простой, говорит политический обозреватель Леонид Швец.

Related video

Выход к диалогу между Украиной и Венгрией сейчас очень важен, несмотря на желание "дать кому-то пощечину". Надо использовать все шансы для налаживания отношений, ведь как бы там ни было, Венгрия — это европейское государство, которое входит в ЕС и НАТО, куда стремится вступить Украина. Такое мнение в интервью Фокусу высказал политический обозреватель Леонид Швец.

По мнению эксперта, все равно власть в Венгрии изменится и надо выстраивать именно общие интересы между странами, а не только между лидерами. То же касается и других европейских стран, например Польши, потому что надо понимать, что нам на самом деле никто ничего не должен, несмотря на то, что мы их защищаем от российской угрозы.

Сам Виктор Орбан, премьер Венгрии, не является проводником интересов Путина, а лишь заинтересован в собственных интересах, отмечает специалист. Он отстаивает особую позицию, торгует ею и имеет какую-то выгоду, поэтому встреча Орбана с Владимиром Зеленским будет очень не простой.

"У каждой страны есть собственные национальные интересы и вполне нормально, что они эти интересы защищают, — говорит политический обозреватель, — Вполне логично, что каждая страна имеет свою политическую и национальную границу, за которую они дальше уйти не могут".

Надо понимать, что когда мы идем в ЕС, то это не посещение какого-то "Дома культуры" с песнями и танцами, а это клуб по согласованию интересов, отмечает Швец. За эти интересы собственных производителей или собственной экономики идет очень жесткая борьба, хотя и в цивилизованных дипломатических рамках. Этот "клуб" создавался для того, чтобы перестать в Европе воевать.

"Мы вступаем в этот клуб и это означает, что мы тоже будем кому-то наступать на мозоли, но надо это делать так, чтобы это как-то решалось, — акцентирует Леонид Швец, — Мы сейчас очень проблемная страна и при всей эмпатии к нам ЕС понимает, какое бремя для себя возьмет, если примет нас в "клуб" после войны".

Ранее Фокус сообщал, что по мнению политолога Евгения Магды, Киев не получит деньги РФ, а Орбан видит в нас конкурентов на деньги ЕС. Поэтому не стоит надеяться, что отношения между Венгрией и Украиной наладятся моментально.