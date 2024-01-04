Треба домовлятись з Орбаном: кожна країна ЄС має свої інтереси, — Леонід Швець (відео)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зацікавлений тільки у власних інтересах. Він відстоює особливу позицію, торгує нею і має якийсь зиск, тому зустріч із Зеленським не буде простою, каже політичний оглядач Леонід Швець.

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Вихід до діалогу між Україною та Угорщиною наразі є дуже важливим попри бажання "дати комусь ляпаса". Треба використовувати всі шанси для налагодження стосунків, адже хай там як, Угорщина — це європейська держава, як входить до ЄС і НАТО, куди прагне вступити Україна. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив політичний оглядач Леонід Швець.

На думку експерта, все одно влада в Угорщині зміниться і треба вибудовувати саме спільні інтереси між країнами, а не тільки між лідерами. Те саме стосується й інших європейських країн, наприклад Польщі, бо треба розуміти, що нам насправді ніхто нічого не винен, попри те, що ми їх захищаємо від російської загрози.

Сам Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, не є провідником інтересів Путіна, а лише зацікавлений у власних інтересах, зазначає фахівець. Він відстоює особливу позицію, торгує нею і має якийсь зиск, тому зустріч Орбана із Володимиром Зеленським буде дуже не простою.

"У кожній країни є власні національні інтереси й цілком нормально, що вони ці інтереси захищають, — каже політичний оглядач. — Цілком логічно, що кожна країна має свою політичну та національну межу, за яку вони далі піти не можуть".

Треба розуміти, що коли ми йдемо до ЄС, то це не відвідування якогось "Будинку культури" з піснями й танцями, а це клуб з узгодження інтересів, зазначає Швець. За ці інтереси власних виробників чи власної економіки йде дуже жорстка боротьба, хоча і в цивілізованих дипломатичних межах. Цей "клуб" створювався для того, щоб перестати в Європі воювати.

"Ми вступаємо в цей клуб і це означає, що ми теж будемо комусь наступати на мозолі, але треба це робити так, щоб це якось вирішувалось, — акцентує Леонід Швець. — Ми зараз є дуже проблемною країною і при всій емпатії до нас ЄС розуміє, який тягар для себе візьме, якщо прийме нас у "клуб" після війни".

Раніше Фокус повідомляв, що на думку політолога Євгена Магди, Київ не отримає гроші РФ, а Орбан бачить в нас конкурентів на гроші ЄС. Тому не варто сподіватись, що відносини між Угорщиною та Україною налагодяться моментально.