Київ не отримає активи РФ, а Орбан бачить в Україні конкурента на гроші ЄС, — експерт (відео)

Українці, які вважають, що нашу державу приймуть до ЄС за два роки з початку переговорів — багато читають казок на ніч, зазначає політолог Євген Магда.

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Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, сприймає Україну як конкурента в боротьбі за гроші Євросоюзу. Тому не варто розраховувати, що Зеленський з Орбаном потиснуть один одному руки і взаєморозуміння між державами налагодиться моментально. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив директор інституту світової політики Євген Магда.

На думку експерта, треба намагатись вибудовувати відносини відразу з усіма країнами "Вишеградської четвірки", наголошуючи, що Україна веде війну і стікає кров'ю, тому цим країнам треба почекати з розв'язанням своїх питань до України, хоча наша держава розуміє їхню важливість і не забуває про них. Але, з іншого боку, українці, які вважають, що нашу державу приймуть до ЄС за два роки з початку переговорів — багато читають казок на ніч, зазначає Євген Магда.

Експерт акцентує, що варто бути обережним з роздаванням преференцій Угорщині, адже є інші сусідні країни, яким теж потрібна наша увага. Наприклад, в Польщі протягом 2023 року пройшла низка важливих конференцій щодо відновлення України, але на жодній з них не було представників українського Уряду.

"Місяць тому пройшла конференція в Румунії, на якій був місцевий прем'єр, але із відеозверненням виступив Денис Шмигаль, — відзначає експерт. — Тобто прикордонні з нами країни фіксують своє прагнення брати участь у розбудові та відновленню України, тому що розуміють, що це достатньо велика кількість грошей".

Проте, за враженням фахівця, у поляків є деякі побоювання з приводу того, що вони не можуть тягатись з транснаціональними корпораціями. Подібні побоювання є і в Румунії, адже вона і досі не є членом Шенгену. Тому, на думку Євгена Магди, Україні треба активніше демонструвати засади євросусідства.

Щодо фінансової допомоги Україні у вигляді заморожених російських активів, то на думку фахівця, це є своєрідною інформаційною грою. Адже під час буксування фінансування з боку США та ЄС Україні пропонують щось подібне до "лелеки в небі". Євген Магда не вірить в масову конфіскацію російських активів, тому що принцип недоторканності фінансової власності на Заході ніхто не скасовував і навіть немає юридичних підстав, щоб це зробити.

"Щодо Росії не проведений аналог "Нюрнберга" чи "Токійського процесу", як після Другої світової війни, — акцентує фахівець. — Тому європейці не ризикнуть так вчинити, а ми маємо усвідомлювати, що до закінчення бойових дій нам від ЄС чи окремих європейських країн будуть виділяти шалені гроші".

Раніше Фокус повідомляв, що якщо прем'єр Угорщини не припинить шантажувати ЄС блокуванням підтримки України, то ризикує стати політичним банкрутом. за словами політолога Олега Саакяна, опозиція буде звинувачувати його у дружбі з Володимиром Путіним та крадіжці 30 млрд євро.