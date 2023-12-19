"Кульгава качка", що вкрала €30 млрд: політолог про майбутнє Орбана і підтримку України (відео)

Замість США, де ще дотискають республіканців, допомогу Україні передадуть Німеччина та скандинавські країни, зазначає політолог Олег Саакян.

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Якщо прем'єр Угорщини не припинить шантажувати ЄС щодо блокування підтримки України, то він ризикує стати політичним банкрутом, а опозиція буде звинувачувати його у дружбі з Володимиром Путіним та крадіжці 30 млрд євро, які заморожені через шантаж з боку Віктора Орбана. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Олег Саакян.

"У Євросоюзу є своєрідний "батіг" — 7 стаття статуту ЄС, що дозволяє позбавити Угорщину права голосу взагалі, але це дуже сильна зброя і ЄС не хоче поки що її використовувати, — зазначає політолог. — Але якщо Орбан продовжить блокувати рішення по Україні, то ЄС перетворить його в європейську політичну "кульгаву качку", опозиція буде кричати про 30 млрд замороженої допомоги для Угорщини з боку ЄС, які Орбан "вкрав" у кожного громадянина, а сам Орбан перестане бути цікавим навіть Путіну, бо не матиме право голосу".

Своєю чергою Брюссель буде казати, що після зміни уряду країни все зміниться на краще і гроші посипляться немов дощ на голови угорців, які були заморожені через Орбана. Але, звичайно, якщо країна знову стане на європейські демократичні рейки й буде підтримувати всі сумісні ініціативи ЄС, зазначає фахівець.

Поки що "публічного шмагання" не відбулось, але, на думку експерта, це може відбутись, тому що ЄС повинно на корні припинити використання подібного прецеденту з шантажем однієї країни всієї євроспільноти в майбутньому. Проте Брюсель поки що дасть "пряник" у вигляди від 10 до 20 млрд, а Орбан своєю чергою можу виставити це перемогою, отримавши таким чином "останнє попередження".

На думку Олега Саакяна, поки в США точаться перемовини між демократами та республіканцями щодо чергового траншу допомоги Україні підстраховкою стане своєрідний "нордичний пояс" у вигляді допомоги Данії, Норвегії та інших скандинавських країн. Кожна з них вже погодилась виділити гроші Україні, крім того, Норвегія ще поставить і системі ППО NASAMS.

Крім того, акцентує фахівець, на тлі такої допомоги Німеччина взагалі без жодних вагань проголосувала за збільшення бюджету допомоги Україні з 4 до 8 млрд, хоча має свої серйозні проблеми. Брюссель теж може прийняти пакет допомоги Україні у 50 млрд євро.

США зараз дозує свою допомогу, щоб потік фінансів та зброї не припинявся, але такі проблеми з голосуванням створюють неприємний прецедент у майбутньому, зазначає політолог. В майбутньому затримки можуть накладатись одна на одну, графіки допомоги збиватись, а це не ліпшим чином вплине на плани Генштабу ЗСУ.

Раніше Фокус розповідав, на які непопулярні кроки доведеться піти владі України, якщо не буде допомоги Заходу. Радник президента Олег Устенко нещодавно повідомив, що в разі відсутності підтримки з боку Заходу у перші дні січня потрібно переходити до "плану Б".