"Хромая утка", укравшая €30 млрд: политолог о будущем Орбана и поддержке Украины (видео)

Вместо США, где еще дожимают республиканцев, помощь Украине передадут Германия и скандинавские страны, отмечает политолог Олег Саакян.

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Если премьер Венгрии не прекратит шантажировать ЕС по блокированию поддержки Украины, то он рискует стать политическим банкротом, а оппозиция будет обвинять его в дружбе с Владимиром Путиным и краже 30 млрд евро, которые заморожены из-за шантажа со стороны Виктора Орбана. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Олег Саакян.

"У Евросоюза есть своеобразный "кнут" — 7 статья устава ЕС, позволяющая лишить Венгрию права голоса вообще, но это очень сильное оружие и ЕС не хочет пока что его использовать, — отмечает политолог. — Но если Орбан продолжит блокировать решение по Украине, то ЕС превратит его в европейскую политическую "хромую утку", оппозиция будет кричать о 30 млрд замороженной помощи для Венгрии со стороны ЕС, которые Орбан "украл" у каждого гражданина, а сам Орбан перестанет быть интересным даже Путину, потому что не будет иметь право голоса".

В свою очередь Брюссель будет говорить, что после смены правительства страны все изменится к лучшему и деньги посыплются словно дождь на головы венгров, которые были заморожены из-за Орбана. Но, конечно, если страна снова станет на европейские демократические рельсы и будет поддерживать все совместные инициативы ЕС, отмечает специалист.

Пока "публичной порки" не произошло, но, по мнению эксперта, это может произойти, потому что ЕС должно на корню прекратить использование подобного прецедента с шантажом одной страны всего евросообщества в будущем. Однако Брюссель пока что даст "пряник" в виде от 10 до 20 млрд, а Орбан в свою очередь может выставить это победой, получив таким образом "последнее предупреждение".

По мнению Олега Саакяна, пока в США ведутся переговоры между демократами и республиканцами относительно очередного транша помощи Украине подстраховкой станет своеобразный "нордический пояс" в виде помощи Дании, Норвегии и других скандинавских стран. Каждая из них уже согласилась выделить деньги Украине, кроме того, Норвегия еще поставит и систему ПВО NASAMS.

Кроме того, акцентирует специалист, на фоне такой помощи Германия вообще без колебаний проголосовала за увеличение бюджета помощи Украине с 4 до 8 млрд, хотя имеет свои серьезные проблемы. Брюссель тоже может принять пакет помощи Украине в 50 млрд евро.

США сейчас дозируют свою помощь, чтобы поток финансов и оружия не прекращался, но такие проблемы с голосованием создают неприятный прецедент в будущем, отмечает политолог. В будущем задержки могут накладываться друг на друга, графики помощи сбиваться, а это не лучшим образом повлияет на планы Генштаба ВСУ.

Ранее Фокус рассказывал, на какие непопулярные шаги придется пойти властям Украины, если не будет помощи Запада. Советник президента Олег Устенко недавно сообщил, что в случае отсутствия поддержки со стороны Запада в первые дни января нужно переходить к "плану Б".