Исторический шаг: в Финляндии хотят лишить Орбана права голоса в Евросовете (документ)

По словам депутата Европарламента Петри Сарвамаа, из-за действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана работа Евросовета заблокирована.

Related video

Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал сбор подписей за то, чтобы забрать у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана право голоса. Об этом он написал у себя в X (ранее Twitter).

По словам Сарвамаа, из-за действий Орбана работа Евросовета просто заблокирована. Поэтому его необходимо лишить права голоса.

"Запустил историческую петицию, которая в случае успеха позволит лишить Орбана права голоса в Совете", — написал он.

По словам чиновника, необходимо показать, что в ЕС не допускается шантаж.

"Сейчас или никогда. Механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить это работать — лишить Орбана права голоса в Совете. В то же время мы показываем, что в ЕС не допускается шантаж", — написал Сарвамаа.

Он заявил, что подписи будут собирать до пятницы, после чего письмо будет отправлено президенту Европарламента Роберте Метсола.

Петри Сарвамаа инициировал сбор подписей Фото: Petri Sarvamaa/X

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия выдвинула требование для снятия вето на помощь Украине. По мнению журналистов, инициатива Венгрии показывает, что давление европейских дипломатов на Виктора Орбана дало свои плоды. При этом некоторые дипломаты в ЕС настроены к идее Будапешта скептически.

Также президент Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, как не позволить Орбану возглавить Евросовет. По его словам, существуют механизмы избежать председательства там премьер-министра Венгрии. Ожидается, что Шарль Мишель досрочно уйдет со своей должности.