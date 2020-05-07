Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
2020-05-07 20:30:00
Глава государства верит, что Национальный совет реформ получит новый импульс
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Об этом говорится в Указе № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", сообщается на сайте главы государства.
"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", – отметил Владимир Зеленский.
Этим же указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.
Документом также вносятся изменения в указы Главы государства по единой государственной политики реформ в Украине, обеспечению деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ.
Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента страны Петра Порошенко. Это "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", – сказано на официальном сайте главы государства. Персональный состав совета утверждает президент Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Позже он сам подтвердил, что получил такое предложение от Зеленского. По его словам, президент предложил ему заниматься переговорами с МВФ.
- Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария говорил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.