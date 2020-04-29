Назначение Саакашивили будет значить раскол между Грузией и Украиной, – президент Зурабишвили

Зурабишвили напоминает, что в Грузии Саакашвили обвиняют в превышении полномочий и "серьезных коррупционных преступлениях"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила возможное назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.

Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте президента.

Зурабишвили напоминает, что грузинский суд приговорил Саакашвили к заочному заключению по обвинению в злоупотреблении полномочиями. "Преступные действия Саакашвили также отражены в решении ЕСПЧ", – отмечает она.

Кроме того, говорит президент, Саакашвили обвиняют "в серьезных коррупционных преступлениях".

"Я понимаю, что в международных отношениях недопустимо вмешиваться во внутренние дела другого государства. Но и избирать этого человека на любую госдолжность в украинском правительстве тоже недопустимо", – заявила Зурабишвили.

"Только те, кто хочет расколоть непоколебимую дружбу между Грузией и Украиной, могут желать такого развития событий... Лично я не хочу думать, что такой вариант возможен", – подчеркивает президент.

Накануне журналист Юрий Бутусов сообщил, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьером. В то же время в "Слуге народа" заявили, что такое представление вообще не направлялось.

Однако информацию о том, что за назначение Саакашвили не удалось собрать голоса и его кандидатура на пост вице-премьера уже не рассматривается, позже подтвердили несколько СМИ со ссылкой на источники в депутатском корпусе и власти. По данным РБК-Украина, Саакашвили могут ввести в Нацсовет реформ.

Фокус разбирался, почему Рада не хочет голосовать за назначение Саакашвили.

Как ранее сообщал Фокус:

Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.