Назначение Саакашивили будет значить раскол между Грузией и Украиной, – президент Зурабишвили
2020-04-29 10:23:22
Зурабишвили напоминает, что в Грузии Саакашвили обвиняют в превышении полномочий и "серьезных коррупционных преступлениях"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила возможное назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.
Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте президента.
Зурабишвили напоминает, что грузинский суд приговорил Саакашвили к заочному заключению по обвинению в злоупотреблении полномочиями. "Преступные действия Саакашвили также отражены в решении ЕСПЧ", – отмечает она.
Кроме того, говорит президент, Саакашвили обвиняют "в серьезных коррупционных преступлениях".
"Я понимаю, что в международных отношениях недопустимо вмешиваться во внутренние дела другого государства. Но и избирать этого человека на любую госдолжность в украинском правительстве тоже недопустимо", – заявила Зурабишвили.
"Только те, кто хочет расколоть непоколебимую дружбу между Грузией и Украиной, могут желать такого развития событий... Лично я не хочу думать, что такой вариант возможен", – подчеркивает президент.
Накануне журналист Юрий Бутусов сообщил, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьером. В то же время в "Слуге народа" заявили, что такое представление вообще не направлялось.
Однако информацию о том, что за назначение Саакашвили не удалось собрать голоса и его кандидатура на пост вице-премьера уже не рассматривается, позже подтвердили несколько СМИ со ссылкой на источники в депутатском корпусе и власти. По данным РБК-Украина, Саакашвили могут ввести в Нацсовет реформ.
Фокус разбирался, почему Рада не хочет голосовать за назначение Саакашвили.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Позже он сам подтвердил, что получил такое предложение от Зеленского. По его словам, президент предложил ему заниматься переговорами с МВФ.
- Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.
- Саакашвили заявил, что голосование за его назначение в правительство может состояться 30 апреля, но соответствующий вопрос в повестку дня пока не включили.