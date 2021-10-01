Саакашвили вернулся в Грузию. МВД страны об этом ничего не знает

По словам политика, он находится в Батуми. Он призвал своих сторонников выйти на площадь в Тбилиси 3 октября, через день после местных выборов.

Экс-президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили прибыл в Грузию перед местными выборами, которые пройдут в этой стране в субботу, 2 октября. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил сам политик на своей странице в Facebook.

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"Доброе утро, Грузия. 8 лет прошло", — написал Саакашвили.

После этого политик опубликовал видео, на котором он говорит, что находится в грузинском городе Батуми, добавив, что 2 и 3 октября он будет находиться в грузинской столице Тбилиси.

"Это мой Батуми. Второго числа мы все должны пойти на выборы и проголосовать за "Национальное движение" (оппозиционная партия Саакашвили "Единое национальное движение" или ЕНД — ред.), ни в коем случае ни за (грузинского бизнесмена Бидзину) Иванишвили, ни за (бывшего премьер-министра Георгия) Гахария. Если вам не нравится "Национальное движение", дайте голос относительно честным небольшим партиям… Я так скучал по этим местам, сегодня день исполнения моей мечты… Я рискнул всем, своей жизнью, свободой, чтобы быть тут, а от вас прошу одного — прийти на выборы", — заявил Саакашвили.

Также он призвал своих сторонников на следующий день после местных выборов, 3 октября, собраться на площади свободы в центре Тбилиси.

[ + – ] Видеообращение Саакашвили

Издание Sputnik-Грузия со ссылкой на источник в порту Батуми сообщило, что порт накануне принял два грузовых судна из Румынии и Украины, несмотря на то, что там два дня продолжался шторм. Мог ли он вернуться на корабле из Украины пока неизвестно.

Реакция на сообщение Саакашвили

В свою очередь издание Inter Press News со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Грузии сообщило, что ведомство не располагает информацией о приезде политика в страну.

Тем временем Ираклий Кобахидзе, председатель партии "Грузинская места" от которой выдвигается Бидзина Иванишвили, утверждает, что видео было снято не в Грузии.

"Что касается Саакашвили: 1. Саакашвили нет в Грузии; 2. Этот человек — "клоун" (…) Михаила Саакашвили нет в Батуми, видео Михеила Саакашвили не снималось в Грузии, это то, что я могу вам смело сказать", — сказал Кобахидзе.

Другую информацию по этому поводу предоставила руководитель офиса Нацсовета реформ Украины Мария Барабаш. По ее словам, Саакашвили проинформировал сотрудников офиса о своем решении уехать в Грузию и на данный момент он находится в этой стране, а не в Украине.

"Как руководитель офиса Михеила Саакашвили могу подтвердить, что он находится в Грузии. Три дня назад он собрал топ-менеджеров офиса и сказал нам, что поедет в Грузию. Сейчас очень важный момент в истории Грузии, поэтому ему важно находиться там. Он не сказал, когда вернется", — сказала Барабаш.

Депутат Ника Оболадзе от грузинской партии Саакашвили "Единое национальное движение", заявил, что бывший президент действительно прибыл в Грузию.

"По моей информации, это правда, да. Он прокомментирует. У меня нет информации о том, как он приехал в Грузию. У меня нет связи, но у меня есть информация, что это правда", — сказал политик в комментарии "Рустави 2".

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела. В январе 2018 года суд в Грузии заочно приговорил экс-президента Михеила Саакашвили к 3 годам тюрьмы по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Нацсовета реформ. На следующий день стало известно, что Грузия отозвала своего посла из Украины для консультаций по поводу назначения экс-президента на должность.

Позже в МВД Грузии заверили, что не будут портить отношения с Украиной из-за Саакашвили.

В сентябре этого года, на фоне неоднократных заявлений основателя партии ЕНД о намерениях вернуться в Грузию, премьер-министр страны заявлял, что в случае, если это произойдет, политик попадет в тюрьму.