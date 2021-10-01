Саакашвілі затриманий у Грузії

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент перебуває в пенітенціарній установі. За його словами, правоохоронці виконали свою роботу "на вищому рівні".

Експрезидент Грузії та глава виконкому Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заарештований на території Грузії, про прибуття в яку він сам заявив у п'ятницю, 1 жовтня. Про це повідомляє інформаційний портал "Новини Грузії" з посиланням на прем'єр-міністра країни Іраклі Гарібашвілі.

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"Третій президент Грузії, розшукуваний Міхеїл Саакашвілі затриманий, і він переведений до пенітенціарної установи", — цитує видання главу уряду.

Прем'єр-міністр не став повідомляти подробиці операції з затримання колишнього глави держави, але зазначив, що правоохоронці зробили свою роботу "на вищому рівні". У своїй заяві Гарібашвілі зазначив, що грузинські силовики знали про маршрут, яким пересувався Саакашвілі в напрямку Грузії.

Чому Саакашвілі покинув Грузію

Міхеіл Саакашвілі очолював Грузію з 2004 по 2013 рік. У 2013-му він покинув країну, проти нього було порушено чотири кримінальні справи. У січні 2018 року суд у Грузії заочно засудив експрезидента до 3 років в'язниці за статтею про зловживання службовими повноваженнями.

Незабаром після від'їзду з Грузії Саакашвілі приїхав в Україну. Він активно підтримував євромайдан і зміну влади в Україні. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко надав йому українське громадянство, також він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації, на цій посаді він пробув трохи більше року. Також Саакашвілі був радником Порошенка, головою Дорадчої міжнародної ради реформ України.

У 2016 році Саакашвілі пішов у опозицію до Порошенка, у 2017 році його позбавили громадянства, а у 2018 році депортували.

8 травня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув експрезиденту Грузії українське громадянство, і на наступний день той повернувся в Україну.

У 2020 році Михеіл Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію,

Фокус раніше писав про те, що, за словами Саакашвілі, він прибув до Грузії перед місцевими виборами, які відбудуться в цій країні в суботу, 2 жовтня. Політик підкріпив свої слова відповідним відео, яке, за його ж словами, знято в місті Батумі.

Раніше в цей же день з'являлася інформація, що ексглава держави не залишав межі України та перебуває в Трускавці.