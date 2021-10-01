Саакашвілі в Україні і знаходиться в Трускавці, де проходить засідання "Слуги народу", — ЗМІ

У грузинському МВС запевняють, що кілька днів тому колишній президент Грузії прибув в Україну з Нідерландів і з тих пір не покидав межі країни.

Експрезидент Грузії, глава виконкому Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, який заявив про своє прибуття в грузинське місто Батумі, насправді не покидав межі України і знаходиться в місті Трускавець на Львівщині. Про це повідомляє грузинський телеканал Imedi.

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Журналісти стверджують, що до 25 вересня колишній глава держави перебував в Амстердамі, після чого прилетів в Україну і поїхав до Трускавця, де знаходиться вже протягом чотирьох днів.

Телеканал також цитує заступника міністра внутрішніх справ Грузії Олександра Дарахвелидзе, який заперечує виїзд Саакашвілі за межі України.

"У нас була активна комунікація з українською стороною. Від їхнього імені я можу вам з упевненістю та однозначно сказати, що Міхеїл Саакашвілі не перетинав державний кордон України", — сказав заступник голови МВС Грузії Олександр Дарахвелидзе.

Сам ексглава держави, як і представники його партії "Єдиний національний рух", стверджують, що він знаходиться в Грузії. За їхніми словами, грузини зможуть поспілкуватися з ним відразу щойно завершаться місцеві вибори 2 жовтня.

За словами члена партії Мурмана Думбадзе, на публіці Саакашвілі з'явиться 2 жовтня о 08:05.

"Думаю, що ми повинні діяти оперативно, і він у жодному разі не повинен з'являтися. Він у Грузії. У ці хвилини, в ці секунди він знаходиться в Батумі, і він зробив серйозну заяву, стримав своє слово", — цитує політика інформаційний портал "Новини — Грузія".

Фокус раніше писав про те, що, за словами Міхеїла Саакашвілі, він прибув до Грузії перед місцевими виборами, які пройдуть в цій країні в суботу, 2 жовтня. Політик підкріпив свої слова відповідним відео, яке, за його ж словами, зняте в місті Батумі.

Нагадаємо, Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році. Проти нього в країні було порушено чотири кримінальні справи. У січні 2018 року суд у Грузії заочно засудив експрезидента до 3 років в'язниці за статтею про зловживання службовими повноваженнями.

Варто зазначити, що саме в Трускавці, де, за даними грузинських ЗМІ знаходиться ексглава держави, відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського.