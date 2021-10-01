Саакашвили в Украине и находится в Трускавце, где проходит заседание "Слуги народа", – СМИ

В грузинском МВД уверяют, что несколько дней назад бывший президент Грузии прибыл в Украину из Нидерландов и с тех пор не покидал пределы страны.

Экс-президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, который заявил о своем прибытии в грузинский город Батуми, в действительности не покидал пределы Украины и находится в городе Трускавец во Львовской области. Об этом сообщает грузинский телеканал Imedi.

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Журналисты утверждают, что до 25 сентября бывший глава государства находился в Амстердаме, после чего прилетел в Украину и уехал в Трускавец, где находится уже на протяжении четырех дней.

Телеканал также цитирует заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, который отрицает выезд Саакашвили за пределы Украины.

"У нас была активная коммуникация с украинской стороной. От их имени я могу вам с уверенностью и однозначно сказать, что Михеил Саакашвили не пересекал государственную границу Украины", — сказал замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Сам экс-глава государства, как и представители его партии "Единое национальное движение", утверждают, что он находится в Грузии. По их словам, грузины смогут пообщаться с ним сразу как только завершатся местные выборы 2 октября.

По словам члена партии Мурмана Думбадзе, на публике Саакашвили появится 2 октября в 8.05.

"Думаю, что мы должны действовать оперативно, и он ни в коем случае не должен появляться. Он в Грузии. В эти минуты, в эти секунды он находится в Батуми, и он сделал серьезное заявление, сдержал свое слово", — цитирует политика информационный портал "Новости — Грузия".

Фокус ранее писал о том, что, по словам Михеила Саакашвили, он прибыл в Грузию перед местными выборами, которые пройдут в этой стране в субботу, 2 октября. Политик подкрепил свои слова соответствующим видео, которое, по его же словам, снято в городе Батуми.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела. В январе 2018 года суд в Грузии заочно приговорил экс-президента к 3 годам тюрьмы по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

Примечательно, что именно в Трускавце, где, по данным грузинских СМИ находится экс-глава государства, состоится выездное заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского.