Саакашвили задержан в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент находится в пенитенциарном учреждении. По его словам, правоохранители проделали свою работу "на высшем уровне".

Экс-президент Грузии и глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили арестован на территории Грузии, о прибытии в которую он сам заявил в пятницу, 1 октября. Об этом сообщает информационный портал "Новости Грузии" со ссылкой на премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

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"Третий президент Грузии, разыскиваемый Михеил Саакашвили задержан, и он переведен в пенитенциарное учреждение", — цитирует издание главу правительства.

Премьер-министр не стал сообщать подробности операции по задержанию бывшего главы государства, но отметил, что правоохранители сделали свою работу "на высшем уровне". В своем заявлении Гарибашвили отметил, что грузинские силовики знали о маршруте, по которому передвигался Саакашвили в направлении Грузии.

Почему Саакашвили покинул Грузию

Михеил Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. В 2013-м он покинул страну, против него было возбуждено четыре уголовных дела. В январе 2018 года суд в Грузии заочно приговорил экс-президента к 3 годам тюрьмы по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

Вскоре после отъезда из Грузии Саакашвили приехал в Украину. Он активно поддерживал Евромайдан и смену власти в Украине. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство, также он был назначен на должность главы Одесской областной государственной администрации, на этой должности он пробыл чуть больше года. Также Саакашвили был советником Порошенко, председателем Совещательного международного совета реформ Украины.

В 2016 году Саакашвили ушел в оппозицию к Порошенко, в 2017 году его лишили гражданства, а в 2018 году — депортировали.

8 мая 2019 года президент Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство, и на следующий день тот вернулся в Украину.

В 2020 году Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию,

Фокус ранее писал о том, что, по словам Саакашвили он прибыл в Грузию перед местными выборами, которые пройдут в этой стране в субботу, 2 октября. Политик подкрепил свои слова соответствующим видео, которое, по его же словам, снято в городе Батуми.

Ранее в этот же день появлялась информация, что экс-глава государства не покидал пределы Украины и находится в Трускавце.