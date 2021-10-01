Саакашвили заочно осужден на 6 лет, - грузинская прокуратура

Против экс-президента Грузии заведено 13 уголовных дел, среди которых захват имущества, разгон протестов и другие. Теперь к ним добавилось и незаконное пересечение границы.

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заочно осудили в Грузии на 6 лет. Об этом передает пресс-служба прокуратуры.

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Указывается, что Саакашвили признан виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили и уголовных делах, связанных с убийством Сандро Гиргвлиани.

Против бывшего президента также возбуждено еще 4 уголовных дела:

Разгон протеста 7 ноября 2007 года в Тбилиси

Погром в телекомпании "Имеди" 7 ноября 2007 года

Незаконный захват имущества предпринимателя Бадри Патаркацишвили

Растрата государственных средств на свои нужды 9 млн лари (79,8 млн грн)

К ним добавится еще одно, которое возбудили по факту незаконного пересечения границы. Всего против Саакашвили есть 13 уголовных дел.

"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Саакашвили — преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", — сообщили в прокуратуре.

Действующий президент Грузии Саломе Зарубишвили заявила, что она никогда не помилует своего предшественника. Саакашвили, по ее словам, попирал правами человека, верховенством закона и свободным бизнесом.

В то же время МИД Украины вызвал посла Грузии в Киеве из-за задержания Саакашвили, имеющего украинское гражданство. В Министерстве хотят получить официальную информацию о причинах и обстоятельствах задержания экс-президента Грузии.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили вернулся в Грузию, где призвал своих сторонников собраться в центре Тбилиси после проведения местных выборов. Однако уже вечером его задержали и доставили в пенитенциарное учреждение.