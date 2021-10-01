Саакашвілі заочно засуджений на 6 років, — грузинська прокуратура

Проти експрезидента Грузії заведено 13 кримінальних справ, серед яких захоплення майна, розгін протестів та інші. Тепер до них додався й незаконний перетин кордону.

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі заочно засудили в Грузії на 6 років. Про це передає пресслужба прокуратури.

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Вказується, що Саакашвілі визнаний винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі та кримінальних справах, пов'язаних із убивством Сандро Ґірґвліані.

Проти колишнього президента також порушено ще 4 кримінальні справи:

Розгін протесту 7 листопада 2007 року в Тбілісі

Погром у телекомпанії "Імеді" 7 листопада 2007 року

Незаконне захоплення майна підприємця Бадрі Патаркацишвілі

Розтрата державних коштів на свої потреби 9 млн ларі (79,8 млн грн)

До них додасться ще одна, яку порушили за фактом незаконного перетину кордону. Всього проти Саакашвілі є 13 кримінальних справ.

"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Саакашвілі — злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Усі необхідні та процесуальні слідчі дії в справі проводяться в активному режимі", — повідомили в прокуратурі.

Чинна президентка Грузії Саломе Зарубішвілі заявила, що вона ніколи не помилує свого попередника. Саакашвілі, за її словами, зневажав права людини, верховенство закону та вільний бізнес.

У той же час МЗС України викликав посла Грузії в Києві через затримання Саакашвілі, який має українське громадянство. У Міністерстві хочуть отримати офіційну інформацію про причини й обставини затримання експрезидента Грузії.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі повернувся в Грузію, де закликав своїх прихильників зібратися в центрі Тбілісі після проведення місцевих виборів. Однак уже ввечері його затримали та доставили до пенітенціарної установи.