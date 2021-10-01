"Ми закохані одне в одного", — Саакашвілі та "слуга народу" Ясько зізналися в романі (відео)

Експрезидент Грузії вважав за потрібне розповісти про свої любовні стосунки та попросив, щоб люди побажали їм щастя.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі та нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько оголосили про свої романтичні стосунки. Відеоролик із зізнанням опублікувала депутатка у своєму Facebook.

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Відео було записано до від'їзду Міхеіла Саакашвілі в Грузію.

Міхеіл Саакашвілі та Єлизавета Ясько вважали за потрібне розповісти про свої романтичні стосунки та про те, що вони кохають одне одного.

"Я думаю, що просто треба оголосити, що ми разом. І ми закохані одне в одного. І що в нас спільне життя. Хочу всім побажати щастя, а також хотів би, щоб люди бажали щастя й нам", — заявив експрезидент Грузії у відеозверненні.

Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яка опублікувала ролик у своєму Facebook, написала, що підтримує боротьбу Міхеіла Саакашвілі та зазначила, що її коханий готовий ризикувати за свою батьківщину.

"І я підтримую його боротьбу. Тому що тільки справжні борці з таким великим серцем і любов'ю до своєї держави можуть змінити світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Тому вчинила б так само за Україну", — додала Ясько у Facebook.

"Слуга народу" також відзначила в публікації президента, прем'єр-міністра, голову МЗС, представництво України в ООН і низку дипломатичних відомств і закликала захищати українських громадян.

"Міхеіл Саакашвілі — громадянин України, і ми повинні захищати наших громадян! Люблю", — підсумувала Єлизавета Ясько.

[ + – ] Зізнання Міхеіла Саакашвілі та Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько — народна депутатка IX скликання від фракції "Слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ з 2019 по 2021 рік, членкиня профільного комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Міхеіл Саакашвілі одружений із Сандрою Рулофс, підданою Нідерландів, із якою вони виховували двох синів — Едуарда (нар. 1995) і Ніколоза (нар. 2005).

Затримання Міхеіла Саакашвілі в Грузії — хронологія подій

Міхеіл Саакашвілі анонсував повернення в Грузію напередодні місцевих виборів. Політик опублікував документи, які свідчать, що він повинен був прибути в Тбілісі 2 жовтня разом зі своєю матір'ю Гіулі Аласанія.

1 жовтня Міхеіл Саакашвілі повідомив, що заздалегідь прибув до Грузії та перебувають у Батумі. Експрезидент країни закликав своїх прихильників зібратися на площі свободи в центрі Тбілісі на наступний день після проведення місцевих виборів. У МВС Грузії заявили, що не мають інформації про прибуття Саакашвілі в Грузії.

Увечері, 1 жовтня, Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії. Прем'єр країни Іраклі Гарібашвілі повідомив, що після затримання Міхеіла Саакашвілі доставили до пенітенціарної установи. Грузинські силовики, як стверджує Гарібашвілі, знали про маршрут пересування експрезидента Грузії й оперативно його затримали.

Пізніше Фокус публікував кадри, як Міхеіла Саакашвілі доставили у в'язницю біля Тбілісі. Щодо експрезидента порушено 13 кримінальних справ, за двома з яких винесені заочні вироки — 3 та 6 років позбавлення волі. Прокуратура Грузії вже поінформувала, що винесені Саакашвілі вироки оскарженню не підлягають.