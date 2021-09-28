Саакашвілі летить у Грузію на місцеві вибори, незважаючи на загрозу арешту

Раніше грузинський прем'єр Гарібашвілі пригрозив Саакашвілі арештом після приїзду в свою рідну країну. Третій президент Грузії заявив, що в нього немає "особистих амбіцій".

Колишній президент Грузії, глава виконавчого комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі може прилетіти на батьківщину вже в майбутню суботу, 2 жовтня. Цього ж дня в країні відбудуться місцеві вибори. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Опубліковані Саакашвілі документи свідчать про те, що його мати, Гіулі Аласанія, летить на вибори разом із ним.

"Зрозуміло я вже взяв квиток, як я і сказав, на вечір 2 жовтня, щоб бути разом із вами в Тбілісі та разом із вами захищати ваше волевиявлення. Разом із вами взяти участь у порятунку Грузії. У мене немає особистих амбіцій, мною не керує бажання отримати будь-яку посаду. Я не збираюся боротися за це, але я маю намір боротися за те, щоб у наших дітей було майбутнє. Щоб Грузія залишилася не тільки на карті світу, але й повернулася до швидкого розвитку", — заявив третій президент Грузії.

[ + – ] Квитки в Грузію

Нагадаємо, раніше прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив політика, що в разі повернення на батьківщину йому загрожує тюремне ув'язнення.

Також глава грузинського уряду звинувачував Саакашвілі в організації заворушень у країні.