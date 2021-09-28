Саакашвили летит в Грузию на местные выборы, несмотря на угрозу ареста

Ранее грузинский премьер Гарибашвили пригрозил Саакашвили арестом по приезде в свою родную страну. Сам третий президент Грузии заявил, что у него нет "личных амбиций".

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили может прилететь на родину уже в грядущую субботу, 2 октября. В этот же день в стране состоятся местные выборы. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

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Опубликованные Саакашвили документы свидетельствуют о том, что его мать, Гиули Аласания, летит на выборы вместе с ним.

"Разумеется я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мной не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию", – заявил третий президент Грузии.

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Напомним, ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил политика, что в случае возвращения на родину ему грозит тюремное заключение.

Также глава грузинского правительства обвинял Саакашвили в организации беспорядков в стране.