"Мы влюблены друг в друга", — Саакашвили и "слуга народа" Ясько признались о романе (видео)

Экс-президент Грузии счел нужным рассказать о своих любовных отношениях и попросил, чтобы люди пожелали им счастья.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько объявили о своих романтических отношениях. Видеоролик с признанием опубликовала депутат в своем Facebook.

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Видео было записано до отъезда Михеила Саакашвили в Грузию.

Михеил Саакашвили и Елизавета Ясько посчитали нужным рассказать о своих романтических отношениях и о том, что они любят друг друга.

"Я думаю, что просто нужно объявить, что мы вместе. И мы влюблены друг в друга. И что у нас общая жизнь. Хочу всем пожелать счастья, а также хотел бы, чтобы люди желали счастья и нам", — заявил экс-президент Грузии в видеообращении.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, опубликовавшая ролик в своем Facebook, написала, что поддерживает борьбу Михеила Саакашвили и отметила, что ее возлюбленный готов рисковать за свою родину.

"И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину", — добавила Ясько в Facebook.

"Слуга народа" также отметила в публикации президента, премьер-министра, главу МИД, представительство Украины в ООН и ряд дипломатических ведомств, и призвала защищать украинских граждан.

"Михеил Саакашвили — гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю", — подытожила Елизавета Ясько.

[ + – ] Признание Михеила Саакашвили и Елизаветы Ясько

Елизавета Ясько — народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ с 2019 по 2021 год, член профильного комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Михеил Саакашвили женат на Сандре Рулофс, подданной Нидерландов, с которой они воспитывали двоих сыновей — Эдуарда (род. 1995) и Николоза (род. 2005).

Задержание Михеила Саакашвили в Грузии — хронология событий

Михеил Саакашвили анонсировал возвращение в Грузию накануне местных выборов. Политик опубликовал документы, которые свидетельствуют, что он должен был прибыть в Тбилиси 2 октября вместе со своей матерью Гиули Аласания.

1 октября Михеил Саакашвили сообщил, что заранее прибыл в Грузию и находится в Батуми. Экс-президент страны призвал своих сторонников собраться на площади свободы в центре Тбилиси на следующий день после проведения местных выборов. В МВД Грузии заявили, что не располагают информацией о прибытии Саакашвили в Грузию.

Вечером, 1 октября, Михеила Саакашвили задержали в Грузии. Премьер страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что после задержания Михеила Саакашвили доставили в пенитенциарное учреждение. Грузинские силовики, как утверждает Гарибашвили, знали о маршруте передвижения экс-президента Грузии и оперативно его задержали.

Позже Фокус публиковал кадры, как Михеила Саакашвили доставили в тюрьму возле Тбилиси. В отношении экс-президента возбуждено 13 уголовных дел, по двум из которых вынесены заочные приговоры — 3 и 6 лет лишения свободы. Прокуратура Грузии уже проинформировала, что вынесенные Саакашвили приговоры обжалованию не подлежат.