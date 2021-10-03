Місцеві вибори в Грузії. Партія влади перемагає "Єдиний національний рух" Саакашвілі

"Грузинська мрія", згідно з даними екзитполів, залишила позаду опозиційні політичні сили, набравши, за різними даними, від 37,5% до 47,6% голосів.

Згідно з результатами екзитполів, проведених дослідниками на замовлення грузинських телекомпаній, на місцевих виборах 2 жовтня перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", набравши, за різними даними, від 37,5% до 47,6% голосів виборців. Заснована політиком Міхеілом Саакашвілі політична сила "Єдиний національний рух" (ЄНР) посіла друге місце. Про це в неділю, 3 жовтня, повідомляє "Ехо Кавказу".

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Екзит-пол Edison Research, проведений на замовлення телекомпанії "Формула" (по всій Грузії):

"Грузинська мрія" — 46%;

"Єдиний національний рух" — 33%;

"За Грузію" — 6%;

"Європейська Грузія" — 2%;

"Лело" — 2%;

"Гірчі — Більше свободи" — 2%;

"Третя сила — Стратегія агмашенебелі" — 1%;

"Громадяни" — 1%;

"Альянс патріотів" — 1%;

Лейбористська партія — 1%;

"Гірчі" — 1%;

"Дроа" — 1%;

"Рух за Грузію" — 1%.

Екзит-пол Ipsos, проведений на замовлення телекомпанії "мтаваров" (по Тбілісі)

"Грузинська мрія" — 38,5%;

"Єдиний національний рух" — 31.9%;

"За Грузію" — 7,7%;

"Гірчі — Більше свободи" — 4.8%;

"Лело" — 3.7%;

"Для народу" — 2.3%;

"Гірчі" — 2.2%;

"Громадяни" — 1.3%;

"Європейська Грузія" — 1%;

Інші партії — 6,6%.

Екзит-пол Gorbi, проведений на замовлення телекомпанії "Імеді" (по всій Грузії)

"Грузинська мрія" — 47.6%;

"Єдиний національний рух" — 27.1%;

"За Грузію" — 6.8%;

"Лело" — 2.8%;

"Гірчі — Більше свободи" — 2.8%;

"Європейська Грузія" — 2.6%;

Лейбористська партія — 1.8%;

"Альянс патріотів" — 1.6%;

"Третя сила — Стратегія Агмашенебелі" — 1.3%.

"Громадяни" — 1%;

"Гірчі" — 0.9%;

Інші партії 3.7%.

У свою чергу паралельний підрахунок Міжнародного товариства справедливих виборів і демократії (ISFED) показав такі результати:

"Грузинська мрія" — 46.6%;

"Єдиний національний рух" — 31.1%;

"Третя сила — Стратегія Агмашенебелі" — 1,4%;

"Європейська Грузія — Рух свободи" — 1,8%;

"Альянс патріотів" — 1,5%;

"Лело" — 2,6%;

"Лейбористська партія" — 1,3%;

"За Грузію" — 7,7%;

Гірчі — 1,0%;

"Гірчі — Більше свободи" — 1,4%;

Інші партії — 3,7%.

Як повідомляє Deutsche Welle, опозиційна партія "Єдиний національний рух" розраховувала, що якщо правляча "Грузинська мрія" набере менше 43% голосів, то це стане підставою для проведення дострокових парламентських виборів в країні. Така умова була включена в угоду щодо виходу з політичної кризи в Грузії, яка була підписана в березні 2021 року за посередництва глави Європейської ради Шарля Мішеля. Однак спочатку цей документ відмовлялася підписувати партія Саакашвілі, а потім через позицію ЄНР від виконання умов документу відмовилася і "Грузинська мрія".

У вересні ЄНР приєдналося до угоди, незважаючи на те, що правляча партія заявляла, що умова про дострокові парламентські вибори більше недійсна.

Тим часом в п'яти самоврядних містах країни — Тбілісі, Руставі, Батумі, Кутаїсі і Поті — можливий другий тур голосування. До такого висновку прийшла Центральна виборча комісія.

Так, після підрахунку 41,61% голосів з дільниць в Тбілісі, діючий мер Каха Каладзе ( "Грузинська мрія") набирає 46,5%, а Ніка Мелія (ЄНР) — 34,13%. Таким чином, якщо жоден з кандидатів за підсумками підрахунку 100% голосів не набере 50%, в столиці 30 жовтня пройде другий тур. Аналогічна ситуація склалася і в інших чотирьох містах.

Нагадаємо, раніше перед місцевими виборами в Грузії приїхав екс-президент, заочно засуджений в цій країні політик Міхеїл Саакашвілі. Його затримали 1 жовтня. У відповідь Саакашвілі, який є засновником ЄНР, оголосив голодування.

Сьогодні президент української держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься звільнити грузинського політика, який на даний момент є громадянином України.