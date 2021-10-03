Зеленський буде добиватися повернення Саакашвілі в Україну: "Працюють всі інституції"

За словами глави держави, він, як президент, постійно займається питаннями повернення громадян України додому. Експрезидент Грузії має українське громадянство, тому його це теж стосується.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Трускавці заявив, що він, як президент країни, буде займатися поверненням Саакашвілі в Україну.

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За словами Зеленського, він разом з Міністерством закордонних справ і Посольством України в Грузії та іншими відомствами буде займатися звільненням затриманого Саакашвілі.

"Я як президент України постійно займаюся тим, що повертаю громадян України — різними можливостями, які у мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується", — заявив Зеленський.

Він також додав, що переговори проходять на рівні Кабмінів двох країн.

Затримання Саакашвілі: що відомо

1 жовтня експрезидент Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали і доставили в колонію. Затримали Саакашвілі в одній з квартир на проспекті Гурамішвілі в Тбілісі. Також був затриманий і власник квартири.

У грузинській прокуратурі заявили, що експрезидент заочно засуджений на 6 років. Проти нього порушено 13 кримінальних справ, до яких додалося звинувачення в незаконному перетині кордону. За трьома справами вже винесено вирок.

Додамо, що нинішній президент Грузії Саломе Зарубішвілі попередила, що за жодних обставин не помилує Саакашвілі через те, що він, за її словами, нехтував правами людей, бізнесу і розганяв мирні протести.

У день арешту Міхеїл Саакашвілі оголосив голодування і зажадав зустрічі з консулом, оскільки є громадянином України.