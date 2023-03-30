В Украине волонтеры едва не убедили пилотов РФ дезертировать с истребителями, — СМИ

По информации журналистов, волонтеры узнали ценную информацию о ВВС России благодаря связям со спецслужбами. А во время бесед с летчиками РФ те были почти готовы согласиться продать истребители за $1 млн.

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Как удалось выяснить журналистам, летом 2022 года группа украинских волонтеров, которые находились в тесном контакте со спецслужбами своей страны, была близка к тому, чтобы убедить троих бомбивших Украину российских пилотов, дезертировать на своих боевых самолетах в обмен на 1 миллион долларов каждому. Об этом сообщает издание Yahoo News.

Издание пообщалось с одним из волонтеров, представившемся как Богдан, и изучило переписку, которую вели с российскими летчиками. По словам волонтера, он стал инициатором этой сложной схемы захвата российских военных самолетов.

"Мы дали этим российским летчикам шанс сделать правильный выбор и прекратить бомбить мирных жителей. Даже если бы они были перехвачены ФСБ на каком-то этапе, нам удалось бы ликвидировать трех военных преступников, не вставая из-за стола", — сообщил Богдан журналистам.

По его словам, он и соратники находили летчиков в слитых базах данных о пилотах, воевавших в Сирии, и через платные сервисы по поиску людей. После чего они связывались с военными и предлагали им прибыть к назначенной точке в воздушном пространстве Украины, где их встречали бы украинские ВВС и сопроводили до авиабазы. Помимо суммы в миллион долларов, российским пилотам предлагали амнистию, получение новых паспортов и помощь с переездом в Европу для них и членов их семей.

Журналисты изучили сотни зашифрованных шпионских переговоров и сообщений в чате между командой Богдана и тремя пилотами. Сообщается, что информация о переговорах попала в доступ Федеральной службой безопасности России и пилоты были скомпрометированы, однако никто из них так и не дезертировал. Представители СМИ утверждают, что смогли сделать независимое подтверждение личностей пилотов, а также подчеркивают, что с момента, когда информация была раскрыта, никто из указанных офицеров ВС РФ больше не летал на боевые задания.

Подробнее о пилотах

Первый пилот — Игорь Тверитин

Пилот ВС РФ Игорь Тверитин Фото: Vesti 24

48-летний старший пилот Тверитин женат, имеет троих детей. Он обучен управлять стратегическим бомбардировщиком Туполев Ту-160, сверхзвуковым самолетом, способным запускать ядерные ракеты.

Впервые Богдан вступил с ним в контакт в конце марта 2022 года, когда пилот находился на авиабазе бомбардировщиков Энгельс, которая в декабре дважды подвергалась ударам украинских беспилотников. Известно, что Тверитин обстреливал цели повстанцев в Сирии в 2015 году, а в 2022 году управлял бомбардировщиком Ту-22М, наносившем удары по Украине.

"Я не хочу умирать, — написал Тверитин Богдану 29 апреля. — Я реалист, никто не знает, как все сложится. Я согласен на ваши условия, но пусть будет два перевода по 7000 долларов. Это сделает меня спокойнее".

1 мая Богдан попросил его подтвердить свою личность и местонахождение, сделав "пятисекундное видео самолета с листком бумаги с номером 377 на заднем плане или написанным на руке". Тверитин согласился.

Для перевода первого аванса Богдан использовал перевод в криптовалюте на указанный ему счет российского Сбербанка. Пока обсуждался вопрос о вывозе Тверитина и его семьи, тот потребовал еще аванс, но уже в 50 тысяч долларов. На это ему пообещали перевести 150 тысяч долларов на имя его супруги, когда семья пилота переберется в Беларусь, после чего переедет в одну из прибалтийских стран.

Переговоры с Тверитиным усугубились после того, как Богдан предложил ему высадиться в Харькове в момент, когда шли ожесточенные бои за город. Тверитин отказался от этой "опасной" затеи. К концу мая, когда защитники Мариуполя сдали свои позиции и город был оккупирован РФ, Тверитин сообщил, что ситуация по маршрутам полетов изменилась. При этом было известно, что он был одним из пилотов, активно бомбивших Мариуполь.

В итоге переговоры сошли на нет, когда Тверитин начал намекать — пилоты украинских Воздушных сил не справятся с управлением его самолета. А спустя время и вовсе перестал выходить на связь. Украинские волонтеры принял эти намеки за факт, что Тверитин общается с ними под пристальным присмотром ФСБ.

Второй пилот — Андрей Маслов

В контакт с Масловым Богдан вступил 4 мая 2022 года. Известно, что Маслов, как пилот тактического бомбардировщика Су-24, а также его штурман Игорь Купчинский завоевали бронзовые медали во время соревнований по военной авиации в России во временно оккупированном Крыму. Маслов подозревал, что Богдан может быть шпионом ФСБ под прикрытием и отказывался принимать банковский перевод, требуя только наличные.

Богдан заказал курьеру доставку 4000 долларов наличными Маслову на вокзал. Маслов согласился встретиться и сказал, что будет в синей военной куртке и "синих летних штанах". Также он поделился, что дезертировал бы с самолетом Су-24 и своей 28-летней любовницей, для которой потребовал загранпаспорт. Личность девушки установили. Оказалось что она выезжала в 2021 году за границу, поэтому Богдан понял, что история с загранпаспортом странная. На вопросы об этом Маслов стал давать невнятные ответы про "уничтоженный паспорт".

Силовые структуры нашли больше данных о любовнице пилота и узнали, что все ее подруги были проститутками, часто вызываемыми ФСБ для "спецпроектов". Узнав информацию о возлюбленной Маслов также перестал выходить на контакт.

Третий пилот — Роман Носенко

Самые сложные переговоры были у Богдана с Романом Носенко, 36-летним пилотом истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-24. Тот требовал гарантий, однако предоставил украинцам информацию о самолетах и командном составе его подразделения, а также предоставил доказательства своих самолетов на фото в обмен на 2000 долларов.

Он очень много говорил о том, что не испытывает особого патриотизма по поводу вторжения России в Украину. "Мне тоже не нужна эта война!" — писал он.

Его план побега был аналогичен плану Тверитина: при заходе на посадку он спускался на предельно малой высоте, переключался на защищенный канал связи с украинскими собеседниками и благополучно приземлялся на заданном аэродроме. Своего штурмана он планировал напоить сильным успокоительным.

Вот только организовать побег супруги Носенко оказалось проблематичным, поскольку она военный психолог и они служили, по его словам, в одной военной части в Ростовской области. Женщина прибыла в Минск, где получила аванс в размере 150 тысяч долларов, но была скомпрометирована, поскольку украинские спецслужбы уличили ее в переговорах с ФСБ. Соответственно, общение с Носенко также прекратилось.

Журналисты утверждают, что сейчас неизвестно, что случилось с Тверитиным, Масловым и Носенко. Богдан заявил, что Тверитин точно не совершает боевых вылетов в Украину, но он не уверен по поводу Маслова и Носенко.

В конце февраля Фокус писал, что российского пилота Су-34 Александра Красноярцева сбили еще в марте. В Украине его будут судить за убийство гражданского жителя из пистолета.

Напомним, в середине марта "самый смертоносный пилот" американских истребителей F-16, подполковник в отставке Дэн Хэмптон согласился защищать Украину в полномасштабной войне с Россией.