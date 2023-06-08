"Нам не сказали зачем убивать": Российский пилот, отказавшийся от войны в Украине, сбежал в Литву

Пилот рассказал, что в его части начали подготовку к вторжению уже с ноября 2021 года. Поскольку добровольно уволиться ему не удалось, пришлось искать помощи у антипутински настроенных организаций и бежать.

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Российский пилот ВКС, который отказался воевать против Украины, сбежал из России и добровольно сдался в миграционной службе Литвы. Об этом в четверг, 8 июня он рассказал журналистам издания ВВС.

Пилот, по имени Дмитрий Мишов рассказал, что на момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он служил в должности штурмана-оператора боевого вертолета в воинской части в небольшом городке Псковской области — 15-я бригада армейской авиации, с первого дня войны принимающая участие в российском вторжении в Украину. На вооружении у этой бригады, по его словам, стоят Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, Ми-26 и Ми-8МТВ-5.

"Я надеялся, конечно, что этого не будет, не случится. Но были все показатели, что это произойдет (вторжение РФ в Украину — ред.). У нас еще в ноябре 2021 года началась рекогносцировка территорий приграничных. Потом собрались нам выдавать оружие зачем-то на учения и бронеплиты ставить на вертолеты, что обычно перед учениями не делалось. Так военные поняли, что приближается война", поделился Мишов с журналистами.

Начало вторжения РФ и попытка увольнения

Ночью 24 февраля Мишов проснулся от сообщения, что ему необходимо вылетать в Гостомель под Киевом, но вылет отменили из-за потерь пяти бортов и двух экипажей.

Пилот рассказал, что подал рапорт о своем увольнении еще в конце января 2022 года, понимая к чему идет дело, однако его не успели оформить и направили в Беларусь, чтобы он перевозил по ее территории разные грузы для российских военных. В Беларуси Мишов служил до апреля 2022 года, после чего вернулся в часть, чтобы добиться оформления увольнения. По его словам, он перепробовал множество способов, однако в командовании его начали подводить под статью 339 УК РФ "уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами", угрожавшую тюремным сроков от 5 до 10 лет, тогда он и понял что нужно бежать.

Побег военного из России

Мишов узнал об одной организации, участники которой настроены антипутински. Он обратился к ним за помощью в телеграмм, после чего его заверили, что ему во всем помогут. Маршрут и план был составлен, после чего беглый пилот смог пересечь границу с Литвой, где его встретили и отвезли на машине в Вильнюс. Только там он и осознал, что может спокойно дышать и жить без угрозы сесть в тюрьму на 10 лет.

"Я военный, я должен защищать свою страну от агрессии. Я не должен участвовать, не должен быть соучастником преступления. Почему-то нам так и не объяснили, из-за чего эта война началась. Почему мы должны нападать на украинцев и убивать их, уничтожать города? Никто же этого не объяснил. Я думаю, что это все делается только для сохранения власти одного человека, конкретного Путина. Он таким способом решил просто укрепить свою власть", — подытожил пилот.

Напомним, в середине мая в результате падения вертолетов и самолетов в Брянской области, пропагандисты объявили 13 мая "черным днем российской авиации".

Также напомним, летом 2022 года группа украинских волонтеров, которые находились в тесном контакте со спецслужбами своей страны, была близка к тому, чтобы убедить троих бомбивших Украину российских пилотов, дезертировать на своих боевых самолетах в обмен на 1 миллион долларов каждому