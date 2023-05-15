"Там истерика": в ВСУ рассказали о пилотах ВС РФ, сбитых над Брянской областью (фото)

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сбитые в России экипажи были те же, которые убивали людей в Сирии.

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Российские пилоты, сбитые ПВО России над Брянской областью, были одними из лучших и ранее участвовавших в войне в Сирии. Об этом в эфире телемарафон в 15 апреля сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Там истерика. Мы за ними наблюдаем и это нас очень радует. Было 2 самолета и 3 вертолета. Третий вертолет таки упал, может сам, а может кто-то помог", – сказал Игнат.

По его словам, в РФ пропагандисты сейчас размышляют, кто именно виноват в падении российской воздушной техники. Рассматривают несколько вариантов – от работы партизан и украинских истребителей до работы собственной ПВО.

Юрий Игнат добавил, что сбитые в РФ экипажи убивали людей в Сирии и были одними из лучших в воздушных силах РФ.

В Telegram-канале OSINT Georgia обнародовали некролог одного из летчиков ВС РФ — Максима Савченко, пилота вертолета Ми-8, упавшего на Брянщине. Оккупант служил в составе 15-й бригады армейской авиации Воздушных сил РФ.

Позже в сообществе разместили информацию о еще одном погибшем российском летчике. Им стал пилот 159-й истребительного авиационного полка 6-й армии ВВС/ПВО ВС РФ, на вооружении которого находятся Су-35, Глеб Поляков.

Напомним, что авиакатастрофа в Брянской области 13 мая произошла благодаря успешной работе российских сил ПВО. Совершали удары управляемыми авиабомбами.

Ранее сообщалось, что после авиакатастрофы вблизи Клинцов Брянской области никто из членов экипажей не выжил. Известно о 9 погибших военных, местная жительница получила смертельные ранения обломками.