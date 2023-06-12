НАТО вивчає досвід війни в Україні для розробки гвинтокрилів наступного покоління

Світові виробники авіації вивчають досвід того, як ЗСУ та ЗС РФ використовують гелікоптери Мі-8 на війні, щоб знайти підказки щодо особливостей та тактик. Їх врахують для власних розробок.

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Поки деякі країни НАТО готуються до створення нового військового гелікоптера, виробники активно вивчають російсько-українську війну, щоб знайти підказки щодо особливостей та тактик застосування. Про це повідомляє Defense News.

Повномасштабна війна в Україні показала, що не лише авіація є вирішальним фактором на війні, а й те, як її використовують льотчики. Як РФ, так і Україна літають в основному на радянських вертольотах по типу Мі-8 1960-х років. РФ використовувала авіацію вдень та на великих висотах, що робило їх легкою ціллю для ЗСУ. Україна своєю чергою застосовувала Мі-8 вночі або рано вранці на надмалих висотах.

"Один із уроків України для всіх полягає в тому, що те, як ви керуєте своїми системами, своєю зброєю, своїм транспортним засобом, може бути більш вирішальним, ніж сам транспортний засіб", — заявив головний технічний директор Airbus Helicopters Стефан Томе.

Він додав, що клієнти компанії переоцінюють, як застосовувати обладнання з максимальною ефективністю. Нині Європа хоче отримати новий гелікоптер у наступному десятилітті. Уроки війни в Україні приведуть до змін в галузі.

Запланований гелікоптер NGRC призначений для допомоги союзникам у місіях, які включають введення та виведення сил ССО, транспортування малого та середнього вантажу, а також військ на полі бою. В червні 2022 року 6 країн підписали меморандум про взаєморозуміння. Велика Британія, Італія, Греція, Франція, Нідерланди та Німеччина погодились виділити 28 млн доларів для розробки концепції нового гелікоптера. В червні до них має приєднатись Канада.

Серед основних вимог до гелікоптера виділяють:

можливість створення безпілотної версії;

запас ходу — 1650 км;

вантажність — від 10 до 17 тонн.

Нагадаємо, 18 травня 12 бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка показала застосування гелікоптерів Мі-8.

31 травня ЗМІ показали використання гелікоптера Bell 427, який вилучили у Віктора Медведчука. Його передали ГУР МО.