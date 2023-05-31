ГУР МО використовує гелікоптер Bell 427, вилучений у Віктора Медведчука, – соцмережі (фото)

За даними ДПСУ, ЗСУ також використовують літак Gulfstream G650, який раніше належав Медведчуку. Повітряне судно конфіскували у нардепа у липні минулого року

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України використовує у своїх цілях гелікоптер Bell 427, який раніше належав колишньому українському депутату Віктору Медведчуку. Про це написав Telegram-канал Aviation world.

На каналі також з'явилися відповідні фотографії, на яких видно, що конфіскований у нардепа Bell 427 позначений знаками Міноборони України.

"Він свого часу належав Медведчуку", — йдеться в підписі до знімків.

Bell 427 із розпізнавальними знаками Міноборони

Про те, що гелікоптер і літак, що належить родині колишнього народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, передали Збройним силам України, департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив у липні минулого року.

Як зазначає портал "Мілітарний", судячи з опублікованого в мережі фото, ЗСУ отримали літак Gulfstream G650.

Літак Gulfstream G650, вилучений у Медведчука

Нагадаємо, що 12 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання Службою безпеки України народного депутата Віктора Медведчука, який підозрюється в державній зраді та втік з-під домашнього арешту після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Ми також повідомляли, що 2 червня 2022 року було завершено розслідування у провадженні про державну зраду народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, яке стосується незаконного видобутку нафти та газу, а також підривної діяльності проти безпеки України.

Торік у вересні стало відомо, що Віктора Медведчука передали російській стороні в рамках обміну полоненими, вході якого вдалося повернути додому багатьох захисників "Азовсталі" додому.

Ще ми писали про те, що 24 березня суд заарештував "приховані" активи Оксани Марченко, дружини колишнього українського нардепа Віктора Медведчука, більш ніж на 440 млн. гривень. Марченко контролювала підприємство "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" імені А.М. Кузьміна" у Запоріжжі через 3 офшорні компанії.