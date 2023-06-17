ЗСУ досягли успіхів на Бердянському напрямку, йдуть важкі бої (мапа)

Українські воїни вибили росіян з кількох позицій у районі Новодонецького та Урожайного в Запорізькій області, але ворог поки що контролює обидва населені пункти.

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Сили оборони України внаслідок активних боїв просунулися на Бердянському напрямі. Про це повідомляють аналітики проекту DeepState у звіті станом на 16 червня.

За інформацією проекту, українські війська вибили окупантів з їхніх позицій на північ від Урожайного, а також біля Новодонецького (Запорізька область), проте обидва населені пункти все ще залишаються під контролем Росії. Тривають бої на лінії фронту Новодарівка-Степове.

Карта просування ЗСУ на Бердянському напрямі Фото: DeepState

У той же час, ЗС РФ досягли невеликих успіхів у північній частині міста Мар'їнка (Авдіївський напрямок). DeepState зазначає, що росіяни "пруть без кінця", важкі бої ведуться буквально за кожен будинок, оскільки контроль над будинками важливий для кожної сторони. На Бахмутському напрямку йдуть битви на захід та північний захід від Кліщіївки.

Карта просування ЗС РФ на Авдіївському напрямі Фото: DeepState

На Сіверському, Біломосковському, Сватівському, Таврійському та Запорізькому напрямках значних змін не зафіксовано. Ведуться бої у Білогорівці, на південь від Лобкового та Новоданилівки.

"Ворог продовжує застосовувати шойгістів зі "Шторм-Z" для посилення наявних підрозділів РФ, які не знають про свою нову бригаду практично нічого", — зазначили в DeepState.

16 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися на відстань до 2 км на кожному напрямку, досягши тактичних успіхів. Російська армія зберігає перевагу в артилерії та авіації, але не може пробити оборону українців.

У той же день Генштаб заявив про успіхи ЗСУ в районі Вугледару. На окремих ділянках українські воїни просунулися внаслідок штурмів та закріпилися на нових рубежах.