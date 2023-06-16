Просування ЗСУ становить до двох кілометрів на кожному напрямку, — Маляр (карта)

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, на південному напрямку українські підрозділи активно наступають та досягають тактичних успіхів.

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Українська армія просувається вперед на кожному напрямку до двох кілометрів, зберігаючи при цьому позиції в обороні й успішно контрнаступаючи. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

"Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутися", — зазначила Маляр.

На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. За словами заступниці міністра оборони, загальна інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку дещо знизилася.

"Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії відразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському", — додала Маляр.

Водночас на Бердянському та Маріупольському напрямках російські окупанти стягують війська з інших напрямків та збільшують вогневий вплив. Крім того, наші війська стикаються з суцільним замінуванням полів.

Ситуація на південному фронті: синім позначені нещодавно звільнені території Фото: deepstatemap.live

При цьому на південному напрямку українські підрозділи активно наступають і досягають тактичних успіхів, рухаючись уперед.

"Практично на всіх ділянках та напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх. Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ", — наголосила Маляр.

Нагадаємо, 16 червня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку сталося 36 бойових зіткнень, під час яких російські окупаційні війська зазнали великих втрат.

Також 16 червня військовий експерт Сергій Згурець заявив, що в Запорізькій області російські окупанти перекинули свої резерви з третьої лінії оборони на другу та першу. Дії українських захисників змусили їх піти на такий крок.

Днем раніше, 15 червня, повідомлялося, що Генштаб підтвердив просування ЗСУ в Запорізькій та Донецькій областях.