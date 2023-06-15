"Мали успіх": Генштаб підтвердив просування ЗСУ у Запорізькій та Донецькій областях

За словами речника командування Андрія Ковальова, Сили оборони успішно ведуть наступальні операції на кількох ділянках фронту.

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Збройні сили України успішно просуваються у Донецькій та Запорізькій областях. Про це 15 червня повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Він уточнив, що на Бердянському напрямку бої продовжуються в районі села Макарівка, звільненого два дні тому. Також бої тривають у районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області.

"На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне, мали успіх", – сказав представник Генштабу.

Також речник зазначив, що там, де українські воїни обороняються – жодної позиції не втрачено.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 14 червня йдеться, що ЗСУ продовжують здійснювати контрнаступальні дії. Як зазначають американські аналітики, українським силам, ймовірно, вдалося просунутися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Цього ж дня кілька західних чиновників заявили, що Збройні сили України звільнили щонайменше чотири села і продовжать рухатися вперед у межах контрнаступу. За їхніми оцінками, контрнаступ розпочався вкрай рано, але ініціатива на боці українців.