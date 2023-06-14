ЗС РФ вибили мінімум із чотирьох сіл: на Заході розповіли про успіхи контрнаступу ЗСУ

За даними західних чиновників, запеклі бої йдуть майже на всіх ділянках фронту. Росіяни застосовують маневровий підхід до оборони й це дорого обходиться атакуючим, зауважили вони.

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Збройні сили України звільнили щонайменше чотири села і продовжать рухатися вперед у рамках контрнаступу. Про це розповіли 14 червня британському телеканалу Sky News кілька західних чиновників.

Українські сили звільнили щонайменше 7 км території, запеклі бої проходять майже на всіх ділянках фронту, зазначили співрозмовники.

За їхніми оцінками, контрнаступ розпочався вкрай рано, але ініціатива на боці українців. Але ще рано говорити, чи буде контрнаступ для ЗСУ успішним.

"Вони зараз в атаці, це набагато більше, ніж просто промацування фронту. Це повномасштабні переміщення бронетехніки та важкої техніки до російської зони та просування вперед", — розповіли джерела.

Прогрес у контрнаступі йде повільно через мінні поля та перешкоди, з якими вони стикаються, пояснили вони.

"Російські сили в цілому добре оборонялися і відступали між тактичними рубежами. Маневровий підхід до оборони складний для ЗСУ і дорого обходиться атакуючим, тому наступ поки що йде повільно", — сказали західні чиновники.

Нагадаємо, що ЗСУ наступають на Бердянському напрямку, а ЗС РФ сподіваються взяти під контроль Мар'їнку в Донецькій області.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко 14 червня розповідав про просування української армії у Волноваському районі Донецької області. Зі звільнених сіл вдалося евакуювати 29 осіб.