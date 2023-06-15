"Имели успех": Генштаб подтвердил продвижение ВСУ в Запорожской и Донецкой областях

По словам спикера командования Андрея Ковалева, Силы обороны успешно ведут наступательные операции на нескольких участках фронта.

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Вооруженные силы Украины успешно продвигаются в Донецкой и Запорожской областях. Об этом 15 июня сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Он уточнил, что на Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка, освобожденного два дня назад. Также бои продолжаются в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

"На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное, имели успех", – сказал представитель Генштаба.

Также спикер отметил, что там, где украинские воины обороняются – ни одной позиции не потеряно.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) от 14 июня говорится, что ВСУ продолжают совершать контрнаступательные действия. Как отмечают американские аналитики, украинскими силам, вероятно, удалось продвинуться на Бахмутском и Запорожском направлениях.

В этот же день несколько западных чиновников заявили, что Вооруженные силы Украины освободили минимум четыре села и продолжат двигаться вперед в рамках контрнаступления. По их оценкам, контрнаступление началось крайне рано, но инициатива — на стороне украинцев.