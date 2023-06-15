ЗСУ досягли успіхів на декількох напрямках, РФ вводить резерви, – ISW (карти)

Як зазначають американські аналітики, українським силам, ймовірно, вдалося просунутися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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Збройні сили України продовжують здійснювати контрнаступні дії одразу на кількох напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 14 червня.

Аналітики вказали на те, що 14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про просування ЗСУ на Бахмутському напрямку на відстань від 200 до 500 метрів. Про контратаки ЗСУ на північно-західній, північно-східній та південно-західній околицях Бахмута також писали російські воєнкори.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Заступниця голови українського оборонного відомства також згадала про просування ЗСУ на Запорізькому напрямку на відстань від 300 до 350 метрів. Українські та російські джерела повідомляли про бої у західній частині Запорізької області на південь від Орєхова.

Карта боїв у Запорізькій області

Автори звіту зазначили, що українські офіційні особи повідомляли про бої в районі Макарівки Донецької області, що за 6 км на південь від Великої Новосілки. Водночас російські воєнкори заявили, що РФ кинула резерви на позиції на південь від Великої Новосілки, щоб зупинити просування українців у цьому районі.

Карта боїв у Донецькій області

Нагадаємо, що 14 червня кілька західних чиновників заявили, що Збройні сили України звільнили щонайменше чотири села і продовжать рухатися вперед у рамках контрнаступу. За їхніми оцінками, контрнаступ розпочався вкрай рано, але ініціатива на боці українців.

Згідно із заявою бійця з батальйону "Свобода" Ярослава Лисенка від 14 червня, на східному фронті Сили оборони України здійснили прорив, повертаючись на втрачені позиції. За словами українського захисника, в рамках невеликих наступальних дій підрозділи ЗСУ навколо Бахмута просунулися на кілька кілометрів.

Ще ми писали про те, що 11 червня стало відомо, що Сили оборони та безпеки України звільнили населені пункти Благодатне та Макарівка Донецької області. Наступ проводила 68-а окрема єгерська бригада за підтримки окремого батальйону президентської бригади.