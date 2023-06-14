Полонені, вбиті й трофеї: у ЗСУ розповіли, як звільняли Благодатне на Донбасі (відео)

За словами військових, ворог намагається зрівняти деокупований населений пункт із землею, застосовуючи масовані артилерійські обстріли, аби не допустити подальшого просування української армії.

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11 червня стало відомо, що Сили оборони та безпеки України звільнили населені пункти Благодатне та Макарівку Донецької області. 14 червня журналісти "Військового телебачення України" Міноборони розповіли, як відбувалося звільнення населеного пункту.

Наступ проводила 68-а окрема єгерська бригада за підтримки окремого батальйону президентської бригади. За словами військкора Олексія Бобовнікова, після звільнення населеного пункту росіяни завдають по ньому масованих артилерійських обстрілів.

"Зараз там тривають постійні обстріли, бо хлопці намагаються не лише зачистити селище, а й намагаються просуватися далі, і росіяни намагаються за допомогою артилерії, масованих обстрілів зірвати наше подальше просування", — розповів військкор.

Посилаючись на комбата, Бобовніков розповів, що обороняли населений пункт із боку РФ так звані "зеки на контракті" — ув'язнені російських в'язниць, які підписали контракт із МО РФ. Вони частково втекли, частково були знищені — понад два десятки людей. Крім того, кілька росіян потрапили в полон.

Водночас військкор зазначив, що в селище поки що повертатися рано — росіяни залишили великі запаси боєприпасів у населеному пункті, які періодично детонують від російських обстрілів.

"Якщо наші зайшли, скажімо так, "м'яко" — без значних руйнувань, то росіяни його зараз просто рівняють із землею. Повертатися ще дуже небезпечно", — додав Бобовніков.

Як розповів військкор, із боку ЗСУ втрати були мінімальні, а ось ворог зазнав значних втрат. Також українським бійцям удалося захопити трофейну техніку.

"Бійці оцінюють наступ як дуже успішний", — зазначив Бобовніков.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, 14 червня в ЗСУ повідомили, що бійці Сил оборони України мають частковий успіх на Бердянському напрямку під час наступальних дій. За останні три доби українські військові в боях просунулися за деякими напрямками на відстань від 200 до 1400 метрів.

Також 14 червня повідомлялося, що, згідно з даними DeepState, ЗСУ вдалося просунутися на південь від Бахмута в Донецькій області, а також трохи в Запорізькій області.

Нагадаємо також, заступниця міністра оборони Ганна Маляр 12 червня повідомляла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів і просунулися на 6,5 км. За її словами, в операційних районах на південному сході України наступальне угруповання ЗСУ взяло під контроль площу 90 кв. км.