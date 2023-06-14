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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські військові просуваються на Бердянському напрямку, – Генштаб

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Захисники за три доби боїв просунулись на відстань від 0,2 до 1,4 км, було звільнено близько трьох квадратних кілометрів.

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Бійці Сил оборони мають частковий успіх на Бердянському напрямку в ході наступальних дій. Про це 14 червня повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у Military Media Center.

За останні три доби українські військові у боях просунулись на деяких напрямках на відстань від 200 до 1400 метрів. Сили оборони звільнили близько 3 квадратних кілометрів. Нині бої тривають на Бердянському напрямку.

"На Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка. Також йдуть бої в районі сіл Новоданилівка та Новопокровка", — повідомив Ковальов.

Також він додав, що російські окупанти посилили ракетно-авіаційні обстріли. Лише за цю ніч ЗС РФ запустили крилаті ракети Х-22, крилаті ракети "Калібр", а також дрони-камікадзе Shahed по обʼєктах інфраструктури на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині та Одещині. Сили ППО перехопили 3 "Калібри" та 9 безпілотників Shahed.

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Карта, де відбуваються основні бої
Фото: deepstatemap.live
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Карта боїв на Бердянському напрямку
Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 13 червня російські окупанти потрапили в засідку української армії в Донецькій області. Захисники знищили машину КамАЗ "Тайфун".

Також 13 червня ЗМІ повідомляли, що російські війська перекинули у Бердянськ близько 30 гелікоптерів Ка-52, Мі-8 та Ка-29.