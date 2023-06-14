Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские военные продвигаются на Бердянском направлении, – Генштаб

контрнаступление всу

Защитники за трое суток боев продвинулись на расстояние от 0,2 до 1,4 км, было освобождено около трех квадратных метров.

Related video

Бойцы сил обороны имеют частичный успех на Бердянском направлении в ходе наступательных действий. Об этом 14 июня сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в Military Media Center.

За последние трое суток украинские военные в боях продвинулись по некоторым направлениям на расстояние от 200 до 1400 метров. Силы обороны освободили около 3 квадратных километров. В настоящее время бои продолжаются на Бердянском направлении.

"На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка. Также идут бои в районе сел Новоданиловка и Новопокровка", — сообщил Ковалев.

Также он добавил, что российские оккупанты усилили ракетно-авиационные обстрелы. Только за эту ночь ВС РФ запустили крылатые ракеты Х-22, крылатые ракеты "Калибр", а также дроны-камикадзе Shahed по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях. Силы ПВО перехватили 3 "Калибра" и 9 беспилотников Shahed.

контрнаступление Fullscreen
Карта, где проходят основные бои
Фото: deepstatemap.live
контрнаступление ссу Fullscreen
Карта боев на Бердянском направлении
Фото: deepstatemap.live

Напомним, 13 июня российские оккупанты попали в засаду украинской армии в Донецкой области. Защитники уничтожили машину КамАЗ "Тайфун".

Также 13 июня СМИ сообщали, что российские войска перебросили в Бердянск около 30 вертолетов Ка-52, Ми-8 и Ка-29.