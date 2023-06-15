Навколо Бахмута деякі українські підрозділи пішли у контрнаступ, — боєць ЗСУ (відео)

За словами Ярослава Лисенка з батальйону "Свобода", підрозділи ЗСУ навколо Бахмута просунулися на кілька кілометрів. Українські захисники завдають ворогові втрат як у живій силі, так і в техніці.

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Боєць Ярослав Лисенко із батальйону "Свобода" повідомив, що на східному фронті Сили оборони України здійснили прорив, повертаючись на втрачені позиції. Про це він у середу, 14 червня, розповів в ефірі телеканалу Espreso TV.

За словами українського захисника, в рамках невеликих контрнаступів та наступальних дій підрозділи ЗСУ навколо Бахмута просунулися на кілька кілометрів, завдаючи при цьому ворогові втрати як у живій силі, так і в техніці.

Лисенко зазначив, що ця ділянка фронту має стратегічне значення, оскільки раніше українські сили її втратили.

"Під Курдюмівкою, Кліщіївкою, Озерянівкою наші побратими просунулися на кілька кілометрів, можливо, кількох сотень метрів. Ця ділянка дуже принципова, вона була колись нами укріплена і втрачена минулого року… повертаємось на свої позиції, вибиваємо ворога", — розповів Лисенко. .

Боєць наголосив, що на східному напрямку українські захисники повертають втрачені позиції, і зараз ворог уже готовий до відступу.

"Загарбники затихли, чекаючи нашого великого наступу, але їх нічого не врятує. Росіяни вже готові тікати", — додав Лисенко.

Крім того, український захисник розповів, що на відміну від південного напрямку, на східному росіяни не мають особливих фортифікаційних споруд. При цьому в кожній посадці окупанти мають рови з підземними ходами, але, як зазначив Лисенко, українських бійців це не зупиняє.

Нагадаємо, 14 червня у ЗСУ повідомили, що бійці Сил оборони України мають частковий успіх на Бердянському напрямку під час наступальних дій. За останні три доби українські військові в боях просунулися за деякими напрямками на відстань від 200 до 1400 метрів.

Також 14 червня повідомлялося, що згідно з даними DeepState, ЗСУ вдалося просунутися на південь від Бахмута в Донецькій області, а також трохи в Запорізькій області.

Нагадаємо також, заступник міністра оборони Ганна Маляр 12 червня повідомляла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів і просунулися на 6,5 км. За її словами, в операційних районах на південному сході України наступальне угруповання ЗСУ взяло під контроль площу 90 кв. км.

Раніше, 11 червня, стало відомо, що Сили оборони та безпеки України звільнили населені пункти Благодатне та Макарівку Донецької області.