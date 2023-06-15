Вокруг Бахмута некоторые украинские подразделения пошли в контрнаступление, — боец ВСУ (видео)

По словам Ярослава Лысенко из батальона "Свобода", подразделения ВСУ вокруг Бахмута продвинулись на несколько километров. Украинские защитники наносят врагу потери как в живой силе, так и в технике.

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Боец Ярослав Лысенко из батальона "Свобода" сообщил, что на восточном фронте Силы обороны Украины совершили прорыв, возвращаясь на утраченные позиции. Об этом он в среду, 14 июня, рассказал в эфире телеканала Espreso TV.

По словам украинского защитника, в рамках небольших контрнаступлений и наступательных действий, подразделения ВСУ вокруг Бахмута продвинулись на несколько километров, нанося при этом врагу потери как в живой силе, так и в технике.

Лысенко отметил, что этот участок фронта имеет стратегическое значение, так как ранее украинские силы его потеряли.

"Под Курдюмовкой, Клещиевкой, Озеряновкой наши побратимы продвинулись на несколько километров, возможно, нескольких сотен метров. Этот участок очень принципиальный, он был когда-то нами укреплен и потерян в прошлом году… возвращаемся на свои позиции, выбиваем врага", — рассказал Лысенко.

Боец подчеркнул, что на восточном направлении украинские защитники возвращают утраченные позиции, и сейчас враг уже готов к отступлению.

"Захватчики затихли, ожидая нашего большого наступления, но их ничего не спасет. Россияне уже готовы бежать", — добавил Лысенко.

Кроме того, украинский защитник рассказал, что в отличие от южного направлении на восточном у россиян нет особых фортификационных сооружений. При этом в каждой посадке у оккупантов есть рвы с подземными ходами, но, как отметил Лысенко, украинских бойцов это не останавливает.

Напомним, 14 июня в ВСУ сообщили, что бойцы Сил обороны Украины имеют частичный успех на Бердянском направлении в ходе наступательных действий. За последние трое суток украинские военные в боях продвинулись по некоторым направлениям на расстояние от 200 до 1400 метров.

Также 14 июня сообщалось, что согласно данным DeepState, ВСУ удалось продвинуться южнее Бахмута в Донецкой области, а также немного в Запорожской области.

Напомним также, замминистра обороны Анна Маляр 12 июня сообщала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км. По ее словам, в операционных районах на юго-востоке Украины наступательная группировка ВСУ взяла под контроль площадь 90 кв. км.

Ранее, 11 июня, стало известно, что Силы обороны и безопасности Украины освободили населенные пункты Благодатное и Макаровку Донецкой области.