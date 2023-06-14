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ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и в Запорожской области, — DeepState (карта)

Контрнаступление, ВСУ, украинские военные, Запорожская область, Донецкая область, ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ | Украинские военные получили новые успехи на фронте

Общая площадь освобожденной территории на Бахмутском направлении, как утверждают аналитики, составляет 7,51 кв. километров.

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Вооруженным силам Украины удалось продвинуться южнее Бахмута в Донецкой области, а также немного в Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные из DeepState за 14 июня.

По имеющейся информации, украинские военные продолжают борьбу с российскими оккупантами и получают новые успехи на разных направлениях.

Аналитики отметили, что некоторые подразделения ВСУ прошли от 1 до 2,6 километров в районе сел Клещиевка и Андреевка, которые находятся в южной части Бахмутского направления. Общая площадь освобожденной территории составляет 7,51 кв. километров.

Контрнаступление, ВСУ, украинские военные, Запорожская область, Донецкая область, ситуация на фронте Fullscreen
Украинские военные получили новые успехи на фронте (карта DeepState)
Фото: Скриншот

Также определенные успехи, как продолжили в DeepState, у украинских защитников есть на Запорожском направлении. В районе трассы Запорожье-Мариуполь, рядом с селом Новоданиловка бойцы продвинулись незначительно вперед. Теперь они в 8 километрах на юг от Орехова.

Контрнаступление, ВСУ, украинские военные, Запорожская область, Донецкая область, ситуация на фронте Fullscreen
Украинские военные получили новые успехи на фронте (карта DeepState)
Фото: Скриншот

Контрнаступление ВСУ: данные Генштаба

По состоянию на утро 14 июня сообщалось, что противник начал собственные наступательные действия, которые оказались крайне безуспешными.

На Запорожском направлении у противника продолжаются оборонительные действия, которые также не имеют особых успехов и ВСУ продвигаются вперед.

"В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт. Так, из поселка Очеретоватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей", — говорится в сообщении.

Напомним, что Анна Маляр 12 июня сообщала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км. По ее словам, в операционных районах на юго-востоке Украины наступательная группировка ВСУ взяла под контроль площадь 90 кв. км.