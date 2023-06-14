ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и в Запорожской области, — DeepState (карта)

Общая площадь освобожденной территории на Бахмутском направлении, как утверждают аналитики, составляет 7,51 кв. километров.

Related video

Вооруженным силам Украины удалось продвинуться южнее Бахмута в Донецкой области, а также немного в Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные из DeepState за 14 июня.

По имеющейся информации, украинские военные продолжают борьбу с российскими оккупантами и получают новые успехи на разных направлениях.

Аналитики отметили, что некоторые подразделения ВСУ прошли от 1 до 2,6 километров в районе сел Клещиевка и Андреевка, которые находятся в южной части Бахмутского направления. Общая площадь освобожденной территории составляет 7,51 кв. километров.

Украинские военные получили новые успехи на фронте (карта DeepState) Фото: Скриншот

Также определенные успехи, как продолжили в DeepState, у украинских защитников есть на Запорожском направлении. В районе трассы Запорожье-Мариуполь, рядом с селом Новоданиловка бойцы продвинулись незначительно вперед. Теперь они в 8 километрах на юг от Орехова.

Украинские военные получили новые успехи на фронте (карта DeepState) Фото: Скриншот

Контрнаступление ВСУ: данные Генштаба

По состоянию на утро 14 июня сообщалось, что противник начал собственные наступательные действия, которые оказались крайне безуспешными.

На Запорожском направлении у противника продолжаются оборонительные действия, которые также не имеют особых успехов и ВСУ продвигаются вперед.

"В Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт. Так, из поселка Очеретоватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей", — говорится в сообщении.

Напомним, что Анна Маляр 12 июня сообщала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км. По ее словам, в операционных районах на юго-востоке Украины наступательная группировка ВСУ взяла под контроль площадь 90 кв. км.